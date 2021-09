El Ministerio Público le quitó a su hijo a Juan Pablo, no el DIF, aclara Procuradora

El hijo de Juan Pablo, que se manifestó este martes en las oficinas estatales del DIF Sinaloa, no fue retirado por esta institución sino por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, informó Claudia Josefina Gámez Verduzco, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Es un niño que efectivamente está aquí en casa cuna, pero fue el agente del Ministerio Público quien lo puso a disposición de esta Procuraduría, todo derivado de una notificación que hace el Hospital Pediátrico, donde el niño ingresa en múltiples ocasiones al Pediátrico”, explicó.

“Y ante la imposibilidad de que el señor quería autorizar ciertos estudios necesarios para preservarle la salud al niño por su condición (padece una enfermedad crónico-degenerativa) entonces derivado de todo esto, y el comportamiento violento del señor hacia el hospital y la negativa que lo revisaran se acudió a Ministerio Público. Ministerio Público una vez que el niño sale del Hospital Pediátrico nos lo pone a disposición”, detalló.

Estos hechos ocurrieron a finales de julio del 2019, cuando el menor estaba por cumplir 7 años de edad, abundó Gámez Verduzco.

Una vez que tuvieron conocimiento del caso, autoridades de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Ministerio Público, y medicina legal del Hospital Pediátrico de Sinaloa realizaron una investigación, incluso con referencias vecinales.

“Señalan omisión de cuidados, señalan violencia, uso de drogas delante del niño, ciertas situaciones que lo tenían vulnerado al niño”, informó la Procuradora.

Por lo pronto no hay condiciones para que Juan Pablo recupere la custodia de su hijo que ahora tiene 9 años de edad, dijo Gámez Verduzco, ya que deja meses sin acudir a la casa cuna donde está el menor, se ha presentado violento, y en ocasiones como desubicado, informó la funcionaria.

“Él no salió bien en cuestiones sicológicas, ni de trabajo social”, señaló.

EL NIÑO PODRÍA SER REINTEGRADO A LA FAMILIA PATERNA

La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes le solicitó a Juan Pablo que llevara familia para apoyarlo, ya que es padre soltero y manifiesta que la madre del menor murió, pero no ha presentado ningún documento que lo compruebe.

Gámez Verduzco informó que dos familiares paternos manifestaron interés por hacerse cargo del menor.

“La abuela y el tío están dispuestos a apoyarlo, pero como ellos dicen, se pone violento y pues no queremos problemas”, comentó.

La reintegración del niño sería con la valoración de la Procuraduría a la familia y con supervisión para que Juan Pablo pueda visitarlo, pero esto tiene que ser autorizado por el Ministerio Público.

“Serán ellos quienes nos autoricen entregarlo, muchas veces se malinterpreta ‘el DIF me lo quitó’, no, nosotros no quitamos niños, los resguardamos y les hacemos los planes para instituirles sus derechos”, comentó.

“Si el papá continúa con todo lo que nosotros le pedimos de sicología, de traernos antidoping seguido, y de que tiene su trabajo aunque sea como te digo de lavador de carros, pero que le va a proporcionar al niño, que la casa la tiene limpia para que el niño evitara infecciones, la custodia regresa al señor, claro que sí, pero siempre y cuando haya cumplimiento”, dijo la Procuradora.

En caso de que la familia no sea apta, la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes darán un siguiente paso.

Juan Pablo se manifestó este martes en las instalaciones del DIF Sinaloa exigiendo reunirse con Rosa Icela Fuentes Chávez, presidenta de la institución, para hacerle ver el caso. En entrevista con este medio, argumentó que el DIF le quitó la custodia de su hijo y no le dio a conocer los motivos.