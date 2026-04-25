$!‘El objetivo es que nos reactivemos’: celebra la coordinación de ‘La Gran Mesa’

En un ambiente de fiesta y convivencia, este fin de semana se inauguró la primera edición de ‘La Gran Mesa’, un festival gastronómico que busca no solo deleitar el paladar de los asistentes, sino también proyectar una imagen positiva y activa de la capital sinaloense hacia el exterior.

Maribel Chan Dorado, restaurantera y organizadora del evento gastronómico ‘La Gran Mesa’, compartió que el escenario no pudo ser más emblemático, ya que el Jardín Botánico de Culiacán, considerado uno de los espacios más icónicos, donde la naturaleza y el arte enmarcaron esta experiencia culinaria.

“El evento este se trata de un festival gastronómico que nos une como comunidad, nos une con el objetivo de activarnos, de que haya movimiento en Culiacán y que nos reencontremos y empecemos a tener más actividad de la que ya tenemos”, señaló Chan Dorado.

La restaurantera y organizadora del evento destacó que el principal objetivo de este encuentro es la unión comunitaria y la activación de la ciudad.

También informó que, a diferencia de otros esfuerzos individuales, esta vez la industria gastronómica local decidió sumar fuerzas.

“El objetivo de esto es que este tipo de eventos que se están haciendo en Culiacán se promuevan hacia el exterior”, compartió.

Desde la apertura, los asistentes fueron recibidos con una copa y una bolsa conmemorativa para iniciar un recorrido de degustaciones que incluyó una amplia variedad de propuestas de restaurantes locales y negocios de bebidas.