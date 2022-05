$!El Químico, Vargas Landeros, Cuén Ojeda y Jaime Montes serán los que siguen por no ser afines al Gobernador, dice Estrada Ferreiro

Hay diputadas y diputados que siguen agendas externas al Congreso y se fueron en contra de Jesús Estrada Ferreiro para que no sea candidato en 2024, aseguró el acusado, indicando que acciones similares seguirán para personas no afines al Gobernador Rubén Rocha Moya, entre quienes destacó a Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, Secretario de Salud.

El Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros y Jaime Montes Salas, quien fuera el Delegado de programas federales de bienestar y ahora es el Secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, también fueron expuestos por Estrada Ferreiro.

Los señalamientos en las demandas de juicio político contra el Alcalde de Culiacán, quedaron sin materia al no negar la aplicación de los descuentos en el agua potable y aceptando el recurso para dispersar entre las viudas de policías, así lo consideró el Presidente Municipal al terminar la reunión con la Comisión Instructora en el Congreso de Sinaloa, al entregar y revisar su defensa.

“¿Qué pretenden? quitarnos el camino para que no seamos candidatos en el 2024, a mí no me importa ser candidato, si me importara mucho a lo mejor hubiera firmado todo lo que querían, hubiera hecho cosas que me pedían pero mi deber como Presidente Municipal es respetar la ley y la Constitución”, dijo.

“¿Por qué me quieren enjuiciar a mí y no a todo el cabildo?”, cuestionó Estrada Ferreiro enfrente de la ciudadanía que lo esperó en el recinto legislativo por alrededor de 4 horas, cuando dio un discurso señalando que es una cuestión personal lo del juicio político.