A Zamora Gastélum también se le preguntó sobre la situación que podría aguardar la estructura del PRI, su fortaleza en el tiempo que ha gobernado Sinaloa, y que hoy ha sufrido importantes cambios, con la salida de personajes priistas como Sergio Torres Félix, hoy también candidato a la Gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, o de Rosa Elena Millán Bueno, también candidata a la Gubernatura por el partido Fuerza por México.

“Para empezar, a mí me toca ser candidato de una alianza, soy orgullosamente candidato del PRI, igual lo soy del PAN, igual lo soy del PRD, y la razón por la que somos candidatos de esta alianza es porque la gente común, me refiero común en términos políticos, la gente que no milita en los partidos políticos, que dicho sea de paso, son la gran mayoría, dijo ‘júntense, júntense, porque no queremos que nos lleve el tren’”, señaló.

“Pues ya ven, lo que les pasa a los trenes donde gobierna Morena, está el caso del Metro, la verdad hay que decirlo, donde gobierna Morena le va muy mal a la gente; en Veracruz es un desmadre, Morelos con Cuauhtémoc es un desastre; no nos vayamos más lejos Culiacán con Estrada Ferreiro, el Presidente de los baches; Ahome, con el Billy Chapman, el Presidente de los socavones, del desastre, Mazatlán... o sea, no lo han hecho bien, lo han hecho mucho peor, no quiero decir que antes estábamos en jauja, pero lo han hecho mucho peor y por eso nos hemos reunido el PRI, PAN, PRD, atendiendo el llamado que nos hizo la ciudadanía”.



- Sobre los movimientos que se han registrado, ¿qué tanto afectan o sirven las declinaciones que se han dado en las últimas fechas, de parte del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista?

- Yo estoy muy contento, nosotros hicimos un llamado desde el principio, y lo reiteré en el último debate, un llamado respetuoso, humilde, a todos los hombres y mujeres, a la gente de bien, a los jóvenes, a todos, a sumarse con un mejor Sinaloa, por un Sinaloa con visión de Siglo 21, con energía, con fuerza, con capacidad, un Sinaloa honesto, transparente, un Sinaloa práctico, que le sirva a la gente, que le ayude a la gente y todos los días se suma alguien, eso es lo que llama la atención.



Recordó que ha tenido sumas importantes, de miembros fundadores de Morena en algunos municipios, de personajes de gobiernos locales actuales, como la síndica procuradora de Culiacán, Sandra Martos, o la inclusión de diputados locales o federales.

“Si te digo algo, la gente se suma con el que confía, con el que cree y con el que va a ganar; en el caso del Verde, bueno, todo mundo lo sabe, y lo digo con respeto, el señor (Tomás) Saucedo era un empleado de Cuén, digo, lo dijeron ellos mismos, no se trata de...”, recalcó.

“Acá no, yo agradezco, reconozco, las expresiones de Yolanda, de Gloria, que representan a la mujer sinaloense, valiente, entrona, no están esperando que nadie las mande, ni nada, ellas hacen y dicen lo que piensa y sienten... a ver, tú no te sumas con el que va a perder, tú te sumas a lo que va ganar”.

“Gloria, mis respetos, a mí habló un día en la mañana y me dijo: ‘tengo una conferencia de prensa, porque me quiero sumar a tu proyecto, ¿me puedes acompañar?’. ‘Gloria’, le dije, ‘estoy en una reunión, pero terminando la reunión me voy para allá, si me permites, claro que sí’”.

Zamora asegura que Gloria González Burboa, la candidata del PT, declinó luego de reflexionar sobre sus posibilidades de triunfo.

“’Oye, no me alcanza, soy realista, pero bueno, me interesa que a nuestros hermanos indígenas les vaya mejor, a los campesinos, a los pescadores, a los ganaderos, y el proyecto es Mario Zamora, quiero que a las mujeres les vaya mejor y el proyecto es Mario Zamora’, y estoy muy agradecido”, parafrasea el candidato aliancista.



- ¿Qué tanto cree que le haya afectado este asunto con la carta aclaratoria de Jesús Vizcarra?

- Jesús Vizcarra lo dijo muy bien en la carta, es muy amigo mío, yo le tengo un gran respeto, consideración y amistad, y fui a Monterrey, dos veces, no una, dos veces a verlo, a verlo en solidaridad, y me da mucho gusto que la señora Alma esté mucho mejor y coincido con Vizcarra, hoy todas sus energías, todas sus ganas, todo está concentrado en lo más importante que es su familia, yo lo respeto, yo le tengo un gran cariño, le deseo pronta recuperación y va a salir muy bien.