Empresas Tractoras, una Estrategia para el Desarrollo

De la misma forma, también puede haber motivos asociados con las economías de escala en el procesamiento y el empaque: por ejemplo, las empresas que posean plantas de empaque pueden requerir una mayor producción para hacer rentable dicha inversión, por lo que complementan la producción propia con la de terceros. Y, nuevamente, utilizar recursos para aumentar la producción propia (en lugar de usarlos, por ejemplo, para fortalecer canales de distribución) puede no ser eficiente o posible.

Estos arreglos se dan debido a que la empresa puede carecer de acceso a la tierra, que en ocasiones puede estar altamente fragmentada o, simplemente, no estar disponible para la compra o el arrendamiento. Además, la producción propia puede implicar usar más capital de trabajo -para insumos, para salarios, etcétera-, lo que puede resultar en un uso ineficiente de unos recursos relativamente escasos, particularmente en el caso de empresas tractoras medianas con dificultades para acceder a financiamiento de dicho capital de trabajo.

Ahora presentamos el capítulo referente a las empresas tractoras, mismas que presentan oportunidades de inserción en las cadenas agroalimentarias globales no solo alcanzan a las grandes empresas, sino que existen inserción exitosa de pequeños productores, algunos de la agricultura campesina, que se introducen en las cadenas globales modernas e incrementan así de manera sustancial sus ingresos.

4.1.1 El valor de la

asociatividad para los pequeños productores

Desde el punto de vista de los pequeños productores, participar en algún mecanismo asociativo es fundamental para integrarse en los mercados agroexportadores modernos, ya que se trata de productores que no cuentan con la escala suficiente para insertarse individualmente en ellos. Dicha inserción obliga a cumplir con requisitos como llegar a estándares de inocuidad, ambientales y laborales, obtener certificaciones o alcanzar ciertos niveles de productividad, por ejemplo. En otras palabras, requiere superar lo que Sabel y Ghezzi (2021) han llamado la ‘valla de la calidad’. Ello demanda llevar a cabo inversiones costosas -y riesgosas-, y tener acceso a conocimientos y a financiamiento que muchas veces no están disponibles. En la producción moderna de ciertos cultivos (como el del aguacate), se requiere tener acceso a riego tecnificado (en caso de que no haya abundante agua disponible de manera natural) y esperar varios años para que el cultivo madure y genere un flujo de caja positivo.

La asociatividad bien implementada permite a los pequeños productores diluir muchos de los costos fijos asociados a pasar la valla de la calidad. Por ejemplo, es más fácil obtener certificaciones de manera grupal, diluyendo los costos administrativos y las inversiones requeridas. También puede ayudar a obtener mejores precios de insumos y a que el conocimiento de las mejores prácticas se difunda más rápidamente.

Para los pequeños productores, las complementariedades con empresas tractoras son claras, pues son ellos los que tienen acceso a la tierra y a la mano de obra rural, mientras que la empresa tractora ostenta el conocimiento -no solo productivo o tecnológico, sino de lo que demandan los clientes finales, contactos con estos clientes, manejo de los canales logísticos, etcétera- y mayor acceso a los recursos financieros.

Como se verá, en los tres casos planteados en este capítulo, el financiamiento es clave en la relación entre la tractora y sus pequeños proveedores, y es muy complementario con la asistencia técnica. Los productores de menor tamaño requieren capital de trabajo, pero típicamente no disponen de acceso a los mercados financieros formales. La tractora, sin embargo, no solo tiene cierto nivel de acceso a financiamiento, sino que además cuenta con información privilegiada sobre el negocio de cada proveedor, a quienes además proporcionan asistencia técnica, pudiendo descontar el financiamiento provisto en el momento de la cosecha. Así, la relación proveedor-cliente reduce las asimetrías de información típicas en el sector financiero, permitiendo el buen funcionamiento del esquema.

Un elemento importante de este modelo es que la empresa tractora impone disciplina de mercado a los pequeños productores, por ejemplo, dejando fuera a aquellos que no llevan a cabo las inversiones requeridas.