Informó que en el caso de las estructuras criminales de la zona gris, no solo hay que entenderlas, sino que deben implementarse acciones para desmantelarlas.

“Es muy difícil construir paz si no se desmantelan esas estructuras criminales”, aclaró el Doctor Guillermo Trejo.

La zona gris es un sector de intersección donde están involucrados delincuentes y actores del Estado, y es así que se compone el crimen organizado.

Una de las consecuencias de esta interseccionalidad es que en la guerra contra el narco que fue iniciada en los últimos dos años de Gobierno del ex Presidente Vicente Fox Quezada, y continuada por sus sucesores Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, los resultados del crimen fueron más crudos debido a que era el Estado luchando contra una parte del Estado involucrada en el crimen organizado, explicó el especialista.

Aclaró que fueron militares luchando contra sus pares que habían desertado y conformaron el grupo criminal Los Zetas; y lo mismo ocurría con policías contra ex policías.

Sin embargo, enfatizó, aunque haya agentes del Estado participantes en la zona gris, no es una generalización, sino que hay que entender que es una estructura mucho más compleja de lo que se piensa.

“No es todo el Ejército, no es toda la Policía, no es tampoco ‘ah, el Alcalde debe estar...’, no, no, no, hay que ir con mucho cuidado”, recalcó.

Además los crímenes que convergen en la zona gris también han evolucionado en diversas economías ilícitas en los últimos 12 años, así como la proliferación de organizaciones criminales.

“Estado contra cárteles y organizaciones criminales y conflictos territoriales entre cárteles y organizaciones criminales”, explicó.

La construcción de paz también necesita justicia, comentó Trejo, pero en enfoques diferenciales porque no es igual un capo que aquellos delincuentes abajo o en la mitad de la estructura criminal.

“Enjuiciar y sentenciar, ahí sí, actores a nivel macro: políticos, jefes militares, policiales, al nivel más alto; es decir, enjuiciar y sentenciar”, dijo.

Pero no solo es enjuiciar, sino también negociar o impulsar el diálogo con actores a nivel medio a cambio de obtener información para localizar a las personas desaparecidas, por ejemplo, afirmó el catedrático.

“Yo sé que esto es muy complejo y se tiene que dialogar en los distintos contextos, en las distintas localidades”, admitió.

Adicional a los enjuiciamientos, el Estado también debe ver por la reintegración de los criminales a nivel micro, lo cual también es complicado, en particular a los jóvenes de pandillas, agregó.

Informó que muchos jóvenes viven en situaciones familiares de mucho abuso y se van a las pandillas a ejercer violencia como una salida ante la vergüenza que sienten por las vejaciones y las violaciones de las que fueron víctimas en sus propias familias.

Otro de los puntos que abordó el académico es la incursión militar y sus consecuencias en delitos como el ataque a la prensa o asesinato a párrocos.

“Cuando el Ejército entra, por múltiples razones, pone en peligro a muchos actores, entre ellos los periodistas”, informó, “(para) controlar los flujos de información en conflictos bélicos, gobernanza criminal, y graves violaciones de Derechos Humanos”.