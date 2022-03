$!En Culiacán, ciudadanos desaprueban eliminar el uso obligatorio del cubrebocas

“Yo pienso que es muy importante usar el cubrebocas porque aunque estemos vacunados eso no quiere decir que seamos inmunes, la gente se sigue enfermando, siguen muriendo y en ningún lado se ha sabido que ya no se enferme la gente, por seguridad y salud de nosotros y nuestra familia debemos usarlo”, expresó Irma, comerciante del primer cuadro de la ciudad.

Otras personas argumentaron que el contar con dos o tres dosis de la vacuna contra el Covid-19 no los vuelve inmunes, por lo que seguirán haciendo uso del cubrebocas aunque no sea obligatorio.

“En ningún lado, ni en cerrados ni abiertos (debe dejar de ser obligatorio) porque nunca sabes quien puede estar contagiado, el gobernador puede decir lo que sea pero en realidad no estamos tan bien”, expresó Yosiri, ama de casa.

“Hay que seguirlo portando porque cada rato está cambiando el semáforo a naranja, a rojo, a amarillo, no hay una seguridad de que ya vaya a la baja (los contagios), donde sea lo voy a seguir portando porque el virus está en el aire”, dijo Juan un señor de la tercera edad.

Sin embargo, la ciudadanía comentó que el uso del cubrebocas debe seguir siendo obligatorio en todos los espacios, esto para evitar contagios, ya que consideran no hay una seguridad de que los contagios vayan a la baja.

Algunos lugares encuestados se mostraron abiertos a la idea y comentaron que algunos lugares y ocasiones podrían dejar de usar, en abiertos y respetando la sana distancia.

“A lo mejor no siempre pero si lo dejaría de usar en espacios abiertos como parques o plazuelas, pero dentro de un lugar no”, dijo Mónica, estudiante universitaria.

“Va a ser opcional, la vida tiene que continuar, no podemos estar amordazados toda la vida, depende donde vaya lo seguiré portando, si estoy solo en calle pues me lo quito, pero en otras partes donde hay mucho público me lo pongo”, expresó Luis Enrique Araujo.