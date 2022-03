$!En Culiacán, familiares y amigos de Lesly Paulina exigen justicia por su fallecimiento

Según las investigaciones la médico que le realizó la cirugía no cuenta con los conocimientos ni el perfil profesional para realizar ese tipo de operaciones.

La marcha inició en la avenida Álvaro Obregón, continuó por la calle Ángel Flores hasta llegar a la avenida Vicente Rivapalacios para continuar por el bulevar Enrique Sánchez Alonso hasta llegar a la Fiscalía General del Estado donde los manifestantes gritaron consignas y pidieron justicia para Leslie Paulina.

Familiares comentaron que buscan crear conciencia en la ciudadanía para evitar que más personas se sometan a cirugías o tratamientos de belleza en clínicas que operan sin permisos ni regulación.

“Esta marcha es por el eterno descanso de mi sobrina y para hacer un poquito de conciencia a las mujeres sobre todo, que no se dejen llevar por las cosas que salen en las redes sociales, las cirugías no son malas, lo malo que se las hacen con personas que no están capacitadas”, dijo José Ángel Angulo, tío de Paulina.