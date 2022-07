En la primera quincena de julio Sinaloa podría tener activos módulos de regularización de automóviles de procedencia extranjera en los 18 municipios, informó Óscar Luis López Barraza Director del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.

Hasta el momento el estado solo tiene módulos en Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán; y lo que tiene detenido la operación en otros municipios es el sistema que requieren las oficinas para poder operarlo.

“¿Qué sistema es? Los que nos facultan o los que nos dan para registrar el vehículo en el Repuve y al mismo tiempo registrar lo que es el engomado y la calca”, explicó López Barraza.

“El día de ayer hablamos con el proveedor y él se comprometió que en dos semanas nos tiene listos los equipos, llegando los equipos nosotros ya estamos preparados”, añadió.

Los 13 módulos restantes estarán dentro de las oficinas de recaudación en las cabeceras municipales. El Gobierno del Estado invertirá 10 millones de pesos más en presupuesto para que haya centros de regularización de carros chocolate en los 18 municipios.

“Para que el ciudadano tenga la mayor disponibilidad y además no le genere un gasto adicional”, comentó el funcionario estatal.

Sinaloa tiene cerca de 18 mil 600 citas libres para realizar el trámite, y aunque hay disponibles para todos los municipios no pueden abrirlas hasta que estén establecidos los módulos.

“Lo único que me falta sería nada más abrir exactamente la fecha para poder abrir el módulo de citas para esos municipios, porque ahorita sí tengo citas disponibles para todos los municipios ahorita pero no las puedo abrir hasta no tener la fecha exacta”, dijo.

Además también habrá módulos en las jornadas transformando comunidades que realiza el Sistema DIF Sinaloa para acercar servicios y trámites gubernamentales a ciertas localidades. En este caso, el SATES sugiere a las personas que se registren en la página de internet para realizar el trámite de regularización en los municipios que haya disponibles, y posteriormente se comunicarán con ellos para informarles si habrá actividad cerca de su comunidad.

“La siguiente jornada transformando comunidades que es el 9 de julio en Escuinapa ¿qué hicimos ahorita? Tenemos gente ya citadas en Mazatlán que son de Escuinapa, ¿qué hicimos ahorita ya? Esa gente que tenemos citada para Mazatlán, les hablamos y les comentamos”, explicó.

“Y en lugar de ellos moverse a Mazatlán, les abrimos espacio ahí en Escuinapa, ellos ya no van a tener que trasladarse”, comentó.

Asimismo también informarán a las personas de las localidades donde habrá jornadas para que puedan acceder a las citas del trámite.

La página de internet para realizar el registro es www.regularizaauto.sspc.gob.mx