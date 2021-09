En Sinaloa, 15 internos entran en programa de preliberación por decreto de AMLO; ya salieron 4

En Sinaloa, un grupo de 15 internos fueron promovidos para ser beneficiados por el programa de preliberación que decretó el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue publicado el pasado 15 de septiembre.

De esos, cuatro ya están en libertad, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo.

“Son 15, es un proceso gradual, recordarán que están bajo digamos control de los jueces, se hace la propuesta, ya salieron cuatro, hay otros 11 pendientes, y eso tiene que ser gradual, porque el juez va revisando caso por caso y va dictando las resoluciones para poder, digamos, aceptar la preliberación”, explicó.

La mayoría de los casos de los que están dentro de este grupo, detalló, están acusados de cometer delitos patrimoniales o robos, pero el programa incluye a quienes no han sido sentenciados y que hayan cometido delitos que no sean catalogados como graves, que no hayan causado lesiones o por uso de armas de fuego o por violación.

“Casi la mayoría son por robo”, insistió, “es un proceso gradual, está la ley de asistencia a preliberados, es un proceso, normalmente cuando cumplen ciertas características, la misma ley los ampara para que se pueda solicitar este beneficio, entonces será paulatino, se tiene que revisar caso por caso”.

“En este caso fue una gestión que se hizo desde (la Secretaría de Gobernación) y por eso estas 15 personas privadas de la libertad se hicieron acreedoras al beneficio de la preliberación, reitero, lo demás está en manos de los jueces”.