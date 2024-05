“Esa agua no está contabilizada por Conagua, entonces a la hora que sacan su disponibilidad media anual de agua no se está contabilizando todo eso. De ahí que sea tan importante que parte de las acciones urgentes sea justamente que Conagua actualice los usuarios del agua, no solamente los módulos de riego, también Conagua tiene que actualizar todos esos pozos que de alguna manera, como haya sido, están realizándose”.

“Muchas veces el poblado no tiene agua, no porque no haya o porque la Junta Municipal de Agua Potable no le está aportando agua, sino porque el agua se está extrayendo en estos pozos que no están contabilizados”, mencionó.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, en promedio, las presas de Sinaloa tienen un almacenamiento del 12.2 por ciento de su capacidad, lo que representa mil 904 millones de metros cúbicos de agua.

El 2 de mayo la titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Peréz Corral, señaló que ante la sequía que enfrenta el estado, para el Gobierno de Sinaloa la alerta es en materia ganadera y agrícola pues se tiene suficiente agua para consumo humano.

“El problema básicamente se da en el tema agrícola y el tema ganadero, pero para consumo humano si tenemos agua suficiente... siempre tiene una reserva Conagua para eso”, dijo en la emisión del 2 de mayo de Noticiero Noroeste.