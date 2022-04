‘Enloqueció’ atacante en el bar Siglo XXI en Culiacán, considera el Gobernador

El Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que fue una persona que “enloqueció” la que inició el enfrentamiento en el bar Siglo XXI, en la Colonia Burócrata, que arrojó tres muertos: el agresor, un Policía Municipal y la trabajadora de un vehículo de servicio de alquiler de plataforma.

“Anoche lo que hubo fue una persona que, por alguna razón, enloqueció, llegó y a medio mundo agredió, logró matar dos personas, incluso, a un carro que no pudo abrir, yo tengo el video, que no lo pudo abrir y el carro caminó y le disparó, él no supo quien iba ahí, una muchacha, una persona, una señora”, comentó.

-- ¿La muchacha no estaba adentro del bar?

“No, estaba en el carro, estaba, ella tuvo, estuvo en el carro, ella no estaba en el bar, estaba en la calle, el agresor no supo a quién hirió, ni sabía qué había adentro, se ve el carro no le quieren abrir, entonces dispara”.

“Luego dispara contra los policías, asesina lamentablemente a un policía, al otro lo hiere y huye. Y hay otra patrulla que lo sigue y esa patrulla lo asegura, cómo, pues en cuanto se dio cuenta que lo iban persiguiendo, él estuvo disparando y lo que hizo la policía, pues fue que lo sometió hiriéndolo y causándole la muerte”.