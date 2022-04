Enterada Fiscalía de Sinaloa de espionaje contra Rocha Moya, pero sin denuncia; no nos compete, dice titular

La fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada afirmó que tuvo conocimiento sobre las acusaciones que realizó el Gobernador Rubén Rocha Moya hace un par de semanas, de que tenía evidencia de haber sido espiado, pero que no hay denuncia.

También aclaró que por competencia no es materia del organismo que dirige, pero que sí estuvo en la Mesa de Construcción de Paz y el tema se tocó, pero no hay denuncia.

“En la posibilidad de que haya hecho comentarios del Gobernador, la Fiscalía por medio de mi persona, asiste diariamente a las mesas de construcción de paz, ahí se trató el tema del espionaje”, explicó.

“... no es materia que compete a Fiscalía, entonces nosotros nada más nos enteramos de ese tema, pero no intervenimos y no tenemos por supuesto ninguna denuncia”.

El pasado 4 de abril, Rocha Moya reveló que e las últimas semanas habían detectado un sistema de espionaje en por lo menos tres secretarías y su oficina.

En la conferencia semanera, el mandatario explicó que hallaron cámaras bajo de los plafones del techo del tercer piso y de las oficinas de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Administración y Finanzas, y la Secretaría General de Gobierno.