Y aunque no estuvieron ausentes los ataques entre los candidatos y contra el Partido Sinaloense y su dirigente el ex Rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, el ejercicio sirvió para que los aspirantes entraran de lleno a la recta final de la campaña.

Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano, aseguró que de ganar será un Gobernador que vea por los sinaloenses, no tendrá excusas, llevará buena relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero con firmeza.

“Seré un Gobernador facilitador, solidario, que agarre el toro por los cuernos y que no le saque la vuelta a los problemas de Sinaloa, que dé resultados y que no ponga excusas ni pretextos, que no flote, que no nade de muertito, seré un Gobernador gestor de las familias, que se arriesgue y que dé la cara por Sinaloa”, dijo.