La mañana del miércoles 21 de junio, ex funcionarios, del gabinete de Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, ahora ex Alcalde de Mazatlán, afrontaron una vez más el juzgado con sede en Culiacán para formular la imputación en su contra por la adquisición ilegal de luminarias a la empresa Azteca Lighting, juicio que concluyó con su vinculación a proceso.

Los acusados son Nayla Adilene Velarde Narváez, ex Oficial Mayor; Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, ex coordinador de la Comisión de Hacienda; Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, ex Director de Obras Públicas; y José David Ibarra Olmeda, ex Director de Servicios Públicos, todos del Ayuntamiento de Mazatlán bajo la administración de “El Químico” Benítez.

Tuvo arranque a las 10:03 horas, al interior de la Sala A del Centro de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la zona centro, ante el Juez de control, Adán Alberto Salazar Gastélum, y con el mismo número de expediente, el 231/2023, que tuvo que ser llevado en dos partes por tener a nueve personas relacionado a este.

En una primera instancia, los defensores de los acusados solicitaron un nuevo diferimiento, argumentaron que previo a ingresar a la sala recibieron de la Fiscalía un dictamen de grafoscopía referente a la falsificación de firmas, por lo que dijeron no estar impuestos de dicho documento.