“Mucha gente lleva su juicio, sale responsable o algunos no salen responsables, eso no significa que ya sean culpables en esta etapa todavía (de vinculación a proceso) hasta que se concluya todo el periodo del juicio, ahí tendrán ellos la oportunidad de demostrar y de dar su testimonio que dieron en la Fiscalía, la primera instancia donde se les entrevista, les dan las testimoniales es en la Fiscalía, sobre eso trabaja el juez”.

MAZATLÁN._ La vinculación a proceso a cuatro ex funcionarios municipales del Gobierno de Luis Guillermo Benítez Torres en Mazatlán, por la adquisición directa de luminarias a Azteca Lighting, es algo que se veía venir, pero no significa que ya sean culpables, señaló el Alcalde Édgar González Zataráin.

Como se informó el miércoles 21 de junio, el Juez de Control Adán Alberto Salazar Gastélum determinó vincular a proceso a Nayla Adilene Velarde Narváez, ex Oficial Mayor y ex titular del Comité de Adquisiciones de la Comuna; al coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo local, Bernardo Eduardo Alcaraz Conde; al ex director de Obras Públicas, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez; y al ex director de Servicios Públicos Municipales, José David Ibarra Olmeda.

Los vinculó a proceso como probables responsables del delito de desempeño irregular de la función pública y les dio cuatro meses de investigación complementaria que vence el 21 de octubre.

En el caso del ex Alcalde Benítez Torres, se difirió la audiencia de vinculación a proceso porque su defensa presentó justificación porque acudiría a atenderse de salud por un problema en un ojo.