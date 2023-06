Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres no compareció en el Centro de Justicia por una operación que tendrá hoy en su ojo izquierdo, por lo que fue diferida su audiencia inicial para formulación de imputación.

Por su parte, el resto de imputados sí asistieron, el caso de Javier Lira González, ex Oficial Mayor; Jesús Javier Alarcón Lizárraga, ex Tesorero; José de Jesús Flores Segura, ex Secretario, y José Daniel Tirado Zamudio, ex Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mazatlán.

La audiencia de este miércoles correspondía al caso de la adquisición de luminarias a la empresa Azteca Lighting, la cual tiene como número de expediente 213/2023.

Ante la inasistencia, la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Nereida Avilés Aceves, expresó ante el juez de control que les genera suspicacia este nuevo diferimiento.

Como respuesta, el defensor particular de Benítez Torres, Cristóbal Gabriel González Jiménez, manifestó que si así lo requiere la autoridad, puede presentar la constancia de que se efectuó la cirugía.

Además, indicó que la intervención era de urgencia, pues “El Químico” corría riesgo de perder la visión en el ojo izquierdo.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum fijó como nueva fecha el 12 de julio a las 10:00 horas en la Sala A, toda vez que sea notificada la ejecución de la operación.

En cuanto a la otra parte de imputados, la Fiscalía solicitó que mantenga la fecha de 21 de junio para tener oportunidad de avanzar en el caso con ellos.

La audiencia comenzó a las 10:14 horas y fue cerrada a las 10:30.