La vinculación a proceso del ex Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres como probable responsable del delito de desempeño irregular de la función pública implica que los demás alcaldes tienen que ser más cuidadosos en el desempeño de sus funciones, dijo el Presidente de Mazatlán, Édgar González Zataráin.

Añadió que hay otros procedimientos ya iniciados contra la administración de Benítez Torres, como el tema de 800 millones de pesos que no ha quedado comprobado ante la Auditoría Superior de la Federación.

“Está en tema de las luminarias que no se ha cerrado, que no ha concluido, que va caminando, que ahí va, paso a pasito y que hay otros procedimientos de denuncias que no pusimos nosotros, que pusieron otros actores, entre ellos Observatorio Ciudadano y regidores, diputados, entonces qué hay más allá de esto, no sé hasta dónde”, continuó González Zataráin.

“Lo que sí es cierto es que si en lo menor se está dando seguimiento, digo en lo menor porque con (un caso de cerca de 700 mil pesos) se le está dando seguimiento, lógicamente eso obliga que en lo mayor también se va dar seguimiento de ese tipo, obviamente va haber muchos todavía más”, dijo.

El Presidente de Mazatlán recalcó que el mensaje ha sido claro desde el momento que se empezó a ver con lupa el desempeño de los presidentes municipales.

“El mensaje sí ha sido claro obviamente desde el momento en que se empezó a poner con lupa el tema de los alcaldes y de los que están actualmente porque ya no se puede transitar como antes, hoy hay muchas organizaciones, hoy el propio Gobierno del Estado exige mayor apego a la norma, a la regla, de pronto se da mucho en los gobiernos más grandes”, continuó.

“Pero esto es para todos los alcaldes, los 18 de Sinaloa, que todos tenemos que trabajar con mayor apego a la transparencia, a la norma, para llevar las cosas de la mejor manera, no siempre estás exento, porque incluso un mal alto de un funcionario viene repercutiendo a un Alcalde, un error que se comete en el área contable repercute al Alcalde, entonces nadie está exento de eso”, dijo.

Reiteró que en el caso de las cuentas públicas no hay un sólo municipio del País que no tenga observaciones, incluyendo Sinaloa, no se está exentos de eso, es tanto el manejo que cosas, detalles se presentan.

También dio a conocer que ya se han puesto algunas denuncias por el desaseo financiero con que encontró al Municipio, algunas las atendió la Síndico Procuradora, otras las atrajo el Órgano Interno de Control.

En el caso Nafta se presentó la denuncia y ya está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que sí hay algunas denuncias y se les está dándoles seguimiento, continuó el Alcalde sobre la denuncia que se presentó contra quien resulte responsable por la pérdida de dicha demanda por cerca de 160 millones de pesos de la Comuna por no permitirle a la empresa en mención construir una gasolinera.