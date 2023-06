En Mazatlán hay más de 160 policías denunciados ante la Fiscalía General del Estado como probables responsables de diversos delitos como tortura, extorsión, privación de la libertad y lo que más abunda es el de abuso de autoridad, dio a conocer el Alcalde Édgar González Zataráin.

“El tema de seguir puntualmente las denuncias, que no se haga caso omiso a eso, que se le dé seguimiento puntual al tema de las denuncias, son muchos los policías denunciados, en la Fiscalía hay varios, muchas decenas, debe haber más de 160 y quizás más”, agregó González Zataráin en entrevista este martes con personal de medios de comunicación.

“Denunciados en la Fiscalía y por ende se abren carpetas de investigación, de todo tipo (de delitos), tortura, extorsión, privación de la libertad, etcétera, etcétera, hay muchos, hay muchos, abuso de autoridad que esos son los mayores, los que más abundan, es un tema, yo siempre defiendo a los buenos policías, hay buenos elementos en la mayor parte, hay grupos ahí, yo insisto para que no se satanice a los policías”.

Reconoció que es difícil recuperar la confianza de la ciudadanía cuando los elementos incurren en actos delictivos y si paran a alguien en la noche con qué confianza el ciudadano se va detener y eso es lo que se tiene que cambiar.

“Eso no es nuevo, yo dije, hicimos una pausa, hemos medio frenado el tema, ahora hay que echar para atrás todo eso”, continuó.

También reconoció que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha emitido varias recomendaciones al Ayuntamiento de Mazatlán por violaciones de Derechos Humanos cometidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y se está capacitando semana tras semana a elementos de esa corporación y no solamente para cumplir con las recomendaciones sino porque lo requieren hasta para el llenado de la boleta que entregan al Juzgado Cívico que en muchas de las veces no contempla la información adecuada o debida o no está bien integrada.

Habrá operativo permanente en playas

En otro orden de ideas y tras la muerte por ahogamiento de dos personas en el área de Cerritos, dio a conocer que le encargó mucho al Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruíz Gastélum y sobre todo al personal del Escuadrón Acuático y en todo este tiempo se va estar en una especie de operativo permanente, sobre todo en esa zona más difícil, más conflictiva.

“Porque viene mucha gente de fuera que desconoce cómo se mueve el tema de las corrientes, desconoce cómo es el mar, si a veces los mazatlecos desconocemos esa parte, entonces es muy complicado, y sobre todo las advertencias, insistir mucho en que hagan caso a la señalética que existe, porque sí existe”, continuó González Zataráin.

“Yo creo que más que nada falta más conciencia ahí, no digo que sea el caso este, pero a veces estás tomado o están tomando, ingiriendo bebidas alcohólicas y se les hace fácil y de pronto en un instante se meten, entonces es muy difícil frenar esa parte, que de la nada se pueden meter”.