Policías de Mazatlán que han sido señalados por su uso excesivo de la fuerza, montar falsos retenes, extorsionar, hostigar a la ciudadanía, entre otras malas prácticas, ya están identificados, sentenció el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Yo lo he mencionado, yo lo he dicho; hay buenos y malos policías. Ahí dentro de la corporación los mismos policías te identifican cuál es ese grupo de policías ‘malandros’ que están ahí porque no les puedo llamar de otra manera, hay unos policías ‘malandros’ ahí, que son los que se dedican a poner retenes, a quitarle dinero a la gente, a hostigarlos; ellos están identificados”, declaró el Presidente Municipal.

Dijo que el tema de las denuncias en contra de estos personajes es un tema difícil, ya que la ley les pide para poder procesar a un policía que sean agarrados en flagrancia o que exista una denuncia formal; y si no se cumple con esto o el respaldo de la denuncia no se lleva de manera correcta, quitan la denuncia; lo procesan, te demanda y termina ganando una compensación millonaria.

“Ahí tenemos muchas demandas, ¿de qué?, de que el secretario Seguridad Pública anterior o los anteriores te quitaban un mal elemento de un lugar y demandaba ese mal elemento porque no hacían los procedimientos y ahora hay que pagarle, además de mal policía, mal elemento, hay que pagarle una lana”, lamentó.

Reconoció el trabajo que realiza Jaime Othoniel Barrón Valdez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Mazatán.

Añadió que para el Secretario no ha sido fácil, pues ya identificó los malos y los buenos elementos, sin embargo tienen que seguir los protocolos, mientras tanto el operar con estas situaciones y poder controlarlas no ha sido fácil.

“Son tantos años de vicios, les dejaron tanta holgura, tanta manga ancha, que hoy la impunidad se dio y ha venido disminuyendo, digo, porque por lo menos le quitamos esa mala costumbre de los retenes, de pronto aparece uno que otro, pero les quitamos esa mala costumbre; los asaltos en el malecón de donde se llevaban a los turistas y a mucha gente a los cajeros, ya aminoramos”, detalló.

En cuanto al tema del policía agredido por un civil el sábado pasado, el Alcalde expresó defender las revisiones que realizan los cuerpos policiacos en el programa de Tolerancia Cero, ya que es una medida para parar la ola de robos y los delincuentes en las calles con motocicletas.

Sin embargo se proclamó en contra al hecho de que un elemento sacara una madera de la patrulla, porque eso hace pensar que eso lo utilizan para tortura, razón por la que le solicitó al Secretario que se abriera una investigación.

“Eso va a derivar en una investigación a fondo y esa parte no la vamos a tolerar y no estamos no solamente de acuerdo, ni siquiera vamos a permitir que ese tema quede así suelto, ese tema tiene que investigarse a fondo porque no puede haber eso y sigue habiendo”, aseveró.

La agresión ocurrió cuando el Policía municipal intentaba inspeccionar una motocicleta en la que viajaban dos hombres, que minutos antes se hizo perseguir por varias cuadras; al momento de darles alcance para una revisión de documentos del vehículo se pusieron agresivos y uno de los varones le dio un puñetazo al elemento policial, para posteriormente correr al interior de un domicilio en la Avenida Azalea y De las Torres, de la Colonia Ricardo Flores Magón, para resguardarse.

Jaime Othoniel Barrón Valdez calificó como reprochable este hecho, ya que los agentes hicieron su trabajo sin excederse en sus facultades, incluso respetaron las normas de no acceder al domicilio.

“Al final de cuentas es una agresión, es una lesión, pero no podíamos ingresar al domicilio, hay formas para poder ingresar; nada más existen tres: lo que es la orden judicial, lo que es el permiso del propietario y cuando existe un peligro al actor inminente; este caso pues no había... si hubiese traído un arma ya hubiese sido otra cuestión”, mencionó.

Declaró que en cuanto al elemento que sacó una tabla de la patrulla se inició la investigación por parte de la Unidad de Asuntos Internos para ver cuál es la situación y ya lo que surja de la misma se le hará saber en su momento al implicado.