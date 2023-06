Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres afrontará una vez más al Juez de Control; esta ocasión por el quinto intento de audiencia inicial de formulación de imputación por la compra de lámparas a la empresa Azteca Lighting.

Junto al ex Presidente Municipal comparecerán Javier Lira González, ex Oficial Mayor; Jesús Javier Alarcón Lizárraga, ex Tesorero; José de Jesús Flores Segura, ex Secretario, y José Daniel Tirado Zamudio, ex Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mazatlán.

La cita es este miércoles a las 10:00 horas en la Sala A del Centro de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la zona centro.

La causa penal es 213/2023, misma que fue dividida debido al número de imputados, pues también están involucrados Nayla Adilene Velarde Narváez, ex Oficial Mayor; José David Ibarra Olmeda, ex Director de Servicios Públicos; Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, ex Director de Obras Públicas y Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, ex Coordinador de Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Mazatlán.

El primer intento de audiencia, celebrado el 1 de marzo, fue diferida por petición de los abogados, quienes argumentaron necesitar tiempo para preparar la defensa técnica ya que el expediente consta de 29 mil 992 hojas.

Transcurrido el plazo otorgado, el 12 de abril regresó “El Químico” al Centro de Justicia, sin embargo, hubo nuevo diferimiento porque la defensa recibió el 28 de marzo 800 hojas más y, minutos antes de ingresar, otras 200; además, el ex Alcalde cambió de abogado y nombró aquel día a José Corral Saavedra.

El tercer intento fue el 28 de abril, y tampoco pudo ser celebrada por dos motivos, el cambio de abogado de “El Químico”, donde asumió Cristóbal Gabriel González Jiménez, y la incomparecencia del defensor de José Daniel Tirado Zamudio; en aquella ocasión, el Juez advirtió que no permitiría nuevo cambio de defensor para evitar suspicacias.

La última comparecencia del ex Presidente Municipal de Mazatlán por este caso se dio el 23 de mayo, y una vez más no llegaron los abogados defensores, tanto el que comparten Javier Lira González y José de Jesús Flores Segura, como el particular de Tirado Zamudio, quien fue avisado por el Juez que en la siguiente audiencia habrá un defensor público por si vuelve a faltar el suyo.

A su salida, “El Químico” aseguró que no existe ningún intento de estrategia dilatoria por la parte imputada e indicó que son cuestiones ajenas a su poder.

Por parte de los otros cuatro imputados en el caso, estos se presentarán ante el Tribunal el 21 de junio a las 10:00 horas, en la Sala A del mismo Centro de Justicia.