$!Entregan Graciela Domínguez y Ana Miriam planta potabilizadora en Las Cucas de $84.5 millones

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y la Presidenta Municipal provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, entregaron este miércoles 4 de noviembre la planta potabilizadora de Las Cucas, al norte de la ciudad, una obra en la que se invirtieron 84 millones 518 mil pesos y que beneficiará a 45 mil habitantes de 28 colonias.
La infraestructura tiene capacidad para producir 100 litros de agua por segundo y ya se encuentra en operación.
Durante el acto, Domínguez Nava aseguró que el Gobierno estatal mantendrá el trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Culiacán para atender las necesidades del municipio.
“Vamos a seguir trabajando de manera coordinada, una coordinación absoluta con el gobierno municipal de Culiacán que encabeza nuestra amiga y compañera Ana Miriam. Siempre con nuestro apoyo Ana Miriam”, afirmó.
La Gobernadora también destacó la participación de la Alcaldesa en las mesas de seguridad y su seguimiento a los servicios públicos de la capital sinaloense.
Además, señaló que la obra permitirá atender el rezago en el acceso al agua potable, al tratarse de un servicio considerado un derecho humano.
“Este tipo de obras para los gobiernos de la cuarta transformación son lo más importante. Ir atendiendo el rezago en un derecho humano tan elemental como es el acceso al agua potable. Estas obras que son de justicia social, sobre todo en una zona urbana, no podemos dejar de atenderlas”, expresó.
Por su parte, Ramos Villarreal señaló que la planta representa la atención a una necesidad que durante décadas enfrentaron habitantes del norte de Culiacán, debido al crecimiento de las colonias y la falta de nueva infraestructura de gran escala.
“Durante más de tres décadas, Culiacán creció sin incorporar una nueva planta potabilizadora de gran escala como la que tenemos el día de hoy aquí frente a nosotros”, manifestó.
La Alcaldesa explicó que la nueva infraestructura también permitirá atender la demanda de agua de los desarrollos habitacionales que se contemplan en ese sector, particularmente los relacionados con el programa Vivienda para el Bienestar.
“Para las familias, contar con un servicio más regular significa poder preparar los alimentos, poder bañar a sus hijos y poder realizar las tareas de la casa con mayor facilidad y mayor tranquilidad”, expresó.
La planta de Las Cucas representó una inversión de 84 millones 518 mil pesos, de los cuales 43 millones corresponden al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y 41 millones a recursos gubernamentales, de acuerdo con la ficha técnica presentada durante el evento.
El proyecto fue anunciado durante la administración del entonces Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.
El 22 de mayo de 2025, el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya y el Presidente Municipal encabezaron el banderazo de construcción.
La infraestructura cuenta con obra de toma, floculador, sedimentador, filtros y sistemas de automatización, cloración y electrificación.
Durante la atención a medios, Ramos Villarreal también informó que la planta potabilizadora Sur-Poniente, ubicada en el sector Barrancos, registra un avance aproximado del 85 por ciento y tendrá capacidad para producir 250 litros de agua por segundo.
“Esta planta tiene un abasto de 100 litros por segundo, la Sur-Poniente es de 250, entonces es un poco más del doble de abasto”, explicó.
La Alcaldesa agregó que personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac) y del Ayuntamiento continúa trabajando para concluirla y ponerla en funcionamiento lo antes posible.
Las tres plantas potabilizadoras contempladas para el municipio son Las Cucas, Sur-Poniente y Valle de San Lorenzo, en la comunidad de El Salado. En conjunto, representan una inversión de alrededor de 360 millones de pesos, según lo informado por Ramos Villarreal.