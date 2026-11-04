$!Entregan Graciela Domínguez y Ana Miriam planta potabilizadora en Las Cucas de $84.5 millones

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y la Presidenta Municipal provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, entregaron este miércoles 4 de noviembre la planta potabilizadora de Las Cucas, al norte de la ciudad, una obra en la que se invirtieron 84 millones 518 mil pesos y que beneficiará a 45 mil habitantes de 28 colonias. La infraestructura tiene capacidad para producir 100 litros de agua por segundo y ya se encuentra en operación. Durante el acto, Domínguez Nava aseguró que el Gobierno estatal mantendrá el trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Culiacán para atender las necesidades del municipio. “Vamos a seguir trabajando de manera coordinada, una coordinación absoluta con el gobierno municipal de Culiacán que encabeza nuestra amiga y compañera Ana Miriam. Siempre con nuestro apoyo Ana Miriam”, afirmó.







La Gobernadora también destacó la participación de la Alcaldesa en las mesas de seguridad y su seguimiento a los servicios públicos de la capital sinaloense. Además, señaló que la obra permitirá atender el rezago en el acceso al agua potable, al tratarse de un servicio considerado un derecho humano. “Este tipo de obras para los gobiernos de la cuarta transformación son lo más importante. Ir atendiendo el rezago en un derecho humano tan elemental como es el acceso al agua potable. Estas obras que son de justicia social, sobre todo en una zona urbana, no podemos dejar de atenderlas”, expresó. Por su parte, Ramos Villarreal señaló que la planta representa la atención a una necesidad que durante décadas enfrentaron habitantes del norte de Culiacán, debido al crecimiento de las colonias y la falta de nueva infraestructura de gran escala.





