Más de 40 mil paquetes de fertilizantes se entregarán a productores empadronados de Sinaloa, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya, en el arranque estatal de la entrega de insumos del Programa de Fertilizantes para el Bienestar del Estado de Sinaloa.

Cientos de productores agrícolas se concentraron en el Deportivo del Agrónomo del Ejido Flor Azul para recibir el apoyo.

El Gobernador informó que los productores recibirán 300 kilogramos por hectárea e implica la atención a 230 mil hectáreas en esta primer etapa.

Rocha Moya recordó que cuando el Presidente de la República le planteó el incremento en la producción de maíz para Sinaloa, el propuso que a través de Seguridad Alimentaria Mexicana, actualmente dirigido por Leonel Cota Montaño, se hiciera la compra de 2 millones de toneladas para despresurizar el mercado, para lo cual, hizo la propuesta de apoyar a esta dependencia para concretar la operación.

“Estoy dispuesto a aportar, a ayudar, tanto para regularizar el precio del trigo como para el precio del maíz, como gobierno, ¿cuánto?, con lo que podamos, tengo manera y tendría la disposición de hacerlo. No se ha hecho otras veces, pero para mí es fundamental esto, para mí de aquí a estos quince días, no se les haga tarde. No digan ¿por qué quince días?, porque ya hablé yo, Adán Augusto me dijo que había platicado con el Presidente y le dijo que pasando la semana santa tendría el tema del precio del maíz”, expresó el Gobernador.

Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, destacó el esfuerzo que implica la producción nacional de fertilizante y su posterior distribución por todo el País.

“Vamos a mover un millón de toneladas, vamos a beneficiar dos millones de agricultores, de campesino, productores de pequeña escala y vamos a beneficiar a tres millones de hectáreas al menos, de modo que esta es la primera vez que se tiene un programa de esta magnitud”, expresó el Secretario.

Finalmente, Leonel Cota Montaño, Director General de Segalmex, se refirió a la inquietud por el precio de garantía del maíz, dando a conocer la propuesta del gobierno federal.

“Hemos estado platicando con el gobierno, con el Gobernador, se que hay ya preocupación por el tema de los precios. Hemos estado platicando, Segalmex va a comprar maíz en Sinaloa, tenemos planeado comprar maíz. El año pasado compramos una cantidad importante de toneladas y este año vamos a hacerlo de igual manera. El precio que estamos promoviendo es, más algunos apoyos, de alrededor de 6970 pesos, es el precio de garantía y no vamos a modificarlo por ninguna circunstancia, al contrario, el Presidente hace unos días anunció que le iba a pegar una incrementadita. El promedio fue del año pasado fue de 6 mil 800, hoy vamos a sostener esa perspectiva con un leve incremento y vamos a abrir 10 centros de acopio”, precisó.