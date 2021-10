Los feminicidios, violaciones, violencia familiar y demás delitos contra las mujeres se han recrudecido, así que para prevenirlos y garantizar justicia una vez cometidos los delitos, es necesario replantear las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y la mejor manera de hacerlo es mediante evaluaciones, dijo Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, Presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, luego de que se registraron tres feminicidios más en Sinaloa esta semana.

“El tema de la violencia contra las mujeres en muchas ocasiones lo vemos como una causa y no como una consecuencia, la violencia, mientras sea concebida como causa no vamos a avanzar”, dijo la abogada activista, puesto que las políticas públicas no funcionan y no han respondido como se esperaba, de ahí la necesidad de replantear los instrumentos para llegar a la meta que es la no violencia contra mujeres.

“Una cosa es la política pública y otras son los instrumentos de política, que se definen precisamente para alcanzar un objetivo, en este caso es que no sigan asesinando a las mujeres, que no sigan violentándolas al interior de sus hogares, entonces en la medida que no se reorientan estas políticas, pese a que no están dando el resultado esperado, no se avanzará”, agregó.

Gutiérrez Gutiérrez explicó que el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas para eliminar la violencia de género son diferentes etapas necesarias para medir si funcionan los instrumentos para lograr los objetivos. En Sinaloa delitos como violación y violencia familiar son una muestra de la necesidad de cambiar estrategias.

“Todas las violencias, entonces en la medida que no se reorienta en estas políticas, pese a que no están dando el resultado esperado porque hay que pensar en que la política puede tener defectos de diseño, e incluso en su implementación, y luego en su evaluación”, indicó, y señaló que mientras estos procesos no se estén revisando no funcionarán.

Desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el día a día con estos temas y en las instituciones encargadas de la materia, abundó, se pueden observar los obstáculos que se enfrentan y mientras las observaciones realizadas no se atiendan, no habrá cambios.

Si ya hay un marco normativo, si hay instituciones especializadas para atender la violencia, personal capacitado y sensibilizado en temas de género desde hace más de 15 años y un trabajo constante y permanente, la activista cuestionó ¿qué es lo que está fallando?, por lo que reiteró la necesidad de una evaluación para reorientar acciones.

El instrumento de la Alerta de Violencia de Género, detalló, ha sido evaluado y las observaciones llegaron hasta quienes la deberían implementar, pero la falta de voluntad que existe por parte de las autoridades impidió la mejora con recursos insuficientes, personal no capacitado para el trabajo, entre otros, no porque el instrumento fuera malo, sino que se crearon expectativas que no se cumplieron por quienes deberían ejecutarla.

Pacto sociocultural

En la actualidad, manifestó Gutiérrez Gutiérrez, sigue existiendo un pacto de género en el que se ve a los hombres como superiores a las mujeres, y la desigualdad salarial es sólo uno de los indicadores que lo demuestran.

Mientras que siga existiendo ese sistema, refirió, difícilmente se podrá cambiar lo que hay alrededor y la violencia sistemática contra las mujeres, lo cual requiere de diversas áreas trabajando en conjunto.

“Mientras no cambiemos eso y no se redefinan los roles de hombres y mujeres en este pacto social, nada cambia, y este trabajo no es necesariamente un asunto de seguridad pública, este trabajo tiene que hacerse desde instituciones”, informó, mencionando a la Secretaría de Educación Pública y Cultura y a la Secretaría de Salud para trabajar con los objetivos.

La parte de la prevención y no solo la parte punitiva se deben someter a observaciones, aunque si bien, es materia del Estado investigar y sancionar a los responsables de los delitos contra las mujeres, lo que se busca es que no sigan los feminicidios, atendiendo paralelamente la violencia que ya está ocurriendo y por otro lado evitar que está violencia ocurra, que es la parte preventiva.

“Es la parte sociocultural que tenemos que seguir trabajando precisamente para cambiar esos patrones socioculturales que todavía nos mantienen con un alto nivel de violencia, es mucho trabajo el que se tiene que hacer, aquí la exigencia, por lo pronto en este caso es la exigencia es para la Fiscalía, una vez que ocurre el delito es la autoridad investigadora la que tiene la responsabilidad por un lado de esclarecer el hecho de proteger a las víctimas y por otro lado sancionar a los responsables”, subrayó.