Saldo rojo, es como deja la administración de Quirino y que recibe la de Rocha Moya en violencia de género, dice Conzuelo Gutiérrez

Feminicidios y violencia familiar, son dos delitos que la activista Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez destacó a la alza en Sinaloa, por lo que consideró que la administración que entra va a recibir saldo rojo, pero el llamado es a atender de una manera integral la situación de violencia contra las mujeres, mientras que a la actual administración demandó que en el tiempo que le quede haga lo mismo.

“La siguiente administración recibe un saldo rojo, estará obligada a traer respuestas y traer programas específicos para atender estas violencias contra las mujeres, la violencia feminicida, y esperamos y exigimos incluso los meses que le quedan a esta administración, que se activen, que hagan lo que no se hizo los años anteriores”, pidió la Presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses.

“Y por otro lado, a quienes llegan los pediríamos mucha responsabilidad en esto y que respondan a las exigencias y las necesidades de las mujeres que están viviendo esta violencia, que se ha convertido en la segunda pandemia para muchas”, agregó, señalando que la violencia familiar ha aumentado en un 100 por ciento y que muchos de los feminicidios tienen su origen en la violencia familiar.

Gutiérrez Gutiérrez señaló que no se ha dimensionado el problema por las actuales instituciones y las autoridades que tienen la responsabilidad de atender la violencia de género, de ahí que no se hayan implementado estrategias efectivas de prevención y después de impartición de justicia para mujeres víctimas.

“No se dimensionó la problemática, no se comprendió y por lo tanto no se atendió en tiempo y forma, ahora lo que estamos esperando es que quienes lleguen traigan mayor claridad, con un programa específico o una estrategia diseñada para atender no sólo la parte preventiva, que es fundamental y que se ha abandonado, ojalá que esa parte sea fortalecida por la nueva administración y por otro lado, la investigación y la sanción de los responsables que ha quedado mucha a deber la Fiscalía”, refirió.

La abogada indicó que a las mujeres se les sigue negando su derecho de acceso a la justicia, por lo que desde el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses mantienen esa exigencia y dan acompañamiento a las víctimas indirectas de feminicidios y a las víctimas de violencia familiar, lo cual deben hacer las autoridades, de lo contrario, dijo, se estaría violando los Derechos Humanos de las mujeres.

Respecto al anuncio de que Sinaloa es el tercer lugar en feminicidios, explicó que es muy común en las autoridades tanto federales, estatales y municipales, que refieran datos estadísticos, es decir, que se refieran a diagnósticos específicos sobre la violencia en sus discursos, que hablen de la situación que están viviendo las mujeres, pero que nunca plantean o nunca tienen una propuesta concreta para atenderla.

“Despliegan una serie de datos de diferentes organismos que hacen ese tipo de trabajo estadístico, más nunca hemos visto claramente una estrategia para atenderla y eso es lo que estamos esperando, una política pública que se requiere para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres que sea madura, que sea realmente una política pública integral, como la estamos esperando y lo esperan aún más las víctimas de violencia”, concluyó.