El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad de Sinaloa, con las que se reconoce la talla baja como una condición que requiere medidas específicas de accesibilidad, además de ampliar la clasificación de discapacidades contempladas en la legislación.

Entre los cambios se encuentra la incorporación de tres nuevas categorías al artículo 2: discapacidad intelectual, múltiple y física. En esta última se incluye expresamente el trastorno de talla baja, así como otras condiciones que pueden limitar la movilidad y la participación de las personas cuando se enfrentan a barreras en su entorno.

Uno de los principales ajustes establece que los espacios públicos deberán contar, además de rampas, con escalones universales fijos o movibles que faciliten el acceso a personas de talla baja.

Esta disposición se incorpora al artículo 76, que contempla las condiciones de accesibilidad en los inmuebles, y al artículo 91, que establece los espacios reservados para personas con discapacidad en auditorios, cines, salas de conciertos, centros recreativos y otros recintos donde se realizan espectáculos públicos.

También se contempla que las instancias encargadas de autorizar construcciones, remodelaciones y aperturas de establecimientos que ofrecen servicios al público procuren que estos espacios cuenten con rampas, escalones universales y la infraestructura necesaria para garantizar el libre acceso y esparcimiento.

Las modificaciones aprobadas por unanimidad fueron retomadas de seis iniciativas presentadas ante el Poder Legislativo.