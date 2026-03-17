Espera Canirac Culiacán repunte en restaurantes de hasta 50% en Semana Santa

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Culiacán espera un incremento de entre 30 y 50 por ciento en la afluencia de comensales durante la temporada de Semana Santa.

La presidenta del organismo, Karla Fernanda García Beltrán, detalló que la mayor demanda podría concentrarse en restaurantes de mariscos, así como en aquellos ubicados en zonas recreativas o cercanas a sindicaturas, donde los visitantes buscan experiencias similares a salir de vacaciones sin salir de la ciudad.

“En Semana Santa, la verdad es que nosotros aspiramos tener al menos de un 30, un 50 por ciento con más presencia”, apuntó.

Explicó que durante esos días una parte de los negocios opta por suspender operaciones de manera temporal, sin embargo, otros operan con normalidad.

“Algunos optan por estas fechas, tomarlas de vacaciones y tomar un receso, lo cual quiere decir que el impacto se ve en los que se siguen operando en estas temporadas”.

“En su mayoría, y por su naturaleza, pues son mariscos, también son restaurantes de desayunos campestres, los que están en las orillas, entonces también puedes visitar la playita, visitar si el que no puede salir a visitar la playita, pues se va a unos mariscos donde se sienta que realmente pues salió, que se fue de vacaciones”.

Añadió que esta dinámica permite que los establecimientos en operación capten una mayor parte del consumo, especialmente en puntos donde se combina la oferta gastronómica con espacios de esparcimiento.

García Beltrán señaló que, ante este escenario, los restauranteros también se preparan con platillos de temporada y ajustes en su operación para aprovechar el incremento en la actividad.