Con la discusión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el aborto en Sinaloa y con el antecedente de que el propio Poder Judicial declaró inconstitucional la penalización de la interrupción del embarazo en Coahuila, Yeraldine Bonilla Valverde espera que para este 9 de septiembre en la entidad no se criminalice a las mujeres que decidan abortar, esto en concordancia con una iniciativa que presentó en el Congreso y quedó estancada.

La Diputada local reafirmó que espera que se despenalice el aborto para después entrar a la discusión sobre su legalización, es decir, que no se encarcele a las mujeres que aborten y después poder discutir y aprobar que sea legal para tener atención libre y oportuna en caso de que una mujer necesite realizar este procedimiento.

“Este es el primer paso, el que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia, pero eso no quiere decir que ya sea legal abortar, es el primer paso para que las mujeres no vayan a la cárcel por practicar el aborto, pero ahora falta que las instituciones públicas se hagan responsables de este tema para que ya no haya toda la desinformación alrededor del aborto”, dijo la morenista.

“Si se resuelve a favor el tema, igual que en Coahuila, que se avance lo más o lo mejor posible para que ya sea legal el aborto y se dé por aclarado el tema del aborto”, agregó, confiando en que se despenalizará y que la siguiente legislatura tendrá en sus manos la parte sobre la legalización.

Fue en el 2020 que la legisladora presentó una iniciativa en este sentido, pero quedó en la Comisión de Equidad, Género y Familia, sin dictaminar.

De igual manera lo hizo el Diputado Pedro Villegas Lobo, integrante también del grupo parlamentario de Morena, otra iniciativa a la que no se le dio trámite por la legislatura cuya mayoría es morenista.

“Yo presenté la iniciativa al igual que el Diputado Pedro Lobo, pero hasta ahí se quedó, esperemos que con esta resolución que mande la Suprema Corte de Justicia que ojalá sea a favor y en bueno términos para Sinaloa, que la siguiente legislatura tome el tema y que avancen de la manera correcta en Sinaloa”, detalló.

La razón por la que se estancaron ambas iniciativas, aseguró la Diputada, es porque entre los grupos parlamentarios se decidió tener una agenda común y acusó que las bancadas de otros partidos no tuvieron la madurez política como para poder meter el tema del aborto a esa agenda común.

Sumado a ello, se entiende que la bancada de este partido estaba a favor de que dejara de criminalizar a la mujer que abortara, pues en noviembre del 2018 interpusieron una acción de inconstitucionalidad para que la reforma realizada antes de la partida de la 62 Legislatura tuviera reversa, en la que se aprobó proteger la vida desde la concepción.

“El grupo parlamentario de Morena presentamos este tema ante la Suprema Corte de Justicia y esperemos que la resolución como en el estado de Coahuila, sea a favor, que despenalicen el aborto acá en Sinaloa, ojalá que igual, sea un gran logro para nosotros los sinaloenses, que resuelva a favor de la controversia que mandamos nosotros al Suprema Corte de Justicia”, reiteró Bonilla Valverde.

La legisladora manifestó que sería de su agrado que fuera durante la actual legislatura que se pudiera aprobar la despenalización del aborto, pero entendió que los tiempos serían apresurados, pues ya se termina el periodo el 31 de septiembre.

Cabe destacar que además del grupo parlamentario de Morena, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también presentó una acción de inconstitucionalidad respecto a la modificación en la que se agregó a la Constitución la protección de la vida desde la concepción.