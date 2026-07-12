$!Esperan comerciantes que cámaras y botones de auxilio devuelvan la confianza en el Centro de Culiacan

CULIACÁN._ Entre la baja afluencia de clientes y la incertidumbre económica, los comerciantes del primer cuadro de Culiacán esperan que los 200 puntos de videovigilancia y 59 botones de auxilio devuelvan confianza a la ciudadanía.
Aunque el sistema aún no está operando debido a la falta de conectividad, quienes viven el día a día en el sector aseguran que cualquier medida para reforzar la seguridad es bienvenida.
Adriana Martín, empleada de una birriería en el Centro, consideró que la implementación de tecnología en seguridad es necesaria.
“Nunca está de más nada que tenga que ver con seguridad; nunca está de más en estos tiempos”, compartió.
También observó que, aunque el Centro se siente custodiado por elementos de seguridad, la videovigilancia ayudará a que la ciudadanía pierda el miedo a salir a las calles.
Para la trabajadora, la situación más importante es el cierre de negocios, representando un daño colateral que deja a familias sin ingresos.
Por su parte, Laura Elena, empleada de una tienda de huaraches y sombreros, coincide en que los botones de auxilio son una buena medida para proteger a la población, aunque advierte que la baja afluencia de clientes también se debe a la falta de dinero y de trabajo.
“Sí está bien, porque si está protegido, va bien la ciudadanía”, señaló.
Laura Elena añadió que el sector enfrenta competencia de nuevas plazas y mercados, haciendo que la gente compre menos.
En este sentido, Mónica Viera, vendedora de fundas del sector, destacó que las cámaras son fundamentales para que quede un registro y evidencia de cualquier incidente.
“Siempre es importante para tener los registros de cualquier cosa y se tenga evidencia”, expresó.
Para ella, la combinación de la inseguridad y las altas temperaturas ha provocado que pocas personas quieran salir.
Mientras la tecnología se activa, los locatarios confían en la presencia de los soldados y policías que ya patrullan la zona, esperando que estas nuevas herramientas devuelvan la vitalidad comercial al corazón de Culiacán.