$!Esperan comerciantes que cámaras y botones de auxilio devuelvan la confianza en el Centro de Culiacan

CULIACÁN._ Entre la baja afluencia de clientes y la incertidumbre económica, los comerciantes del primer cuadro de Culiacán esperan que los 200 puntos de videovigilancia y 59 botones de auxilio devuelvan confianza a la ciudadanía.

Aunque el sistema aún no está operando debido a la falta de conectividad, quienes viven el día a día en el sector aseguran que cualquier medida para reforzar la seguridad es bienvenida.

Adriana Martín, empleada de una birriería en el Centro, consideró que la implementación de tecnología en seguridad es necesaria.

“Nunca está de más nada que tenga que ver con seguridad; nunca está de más en estos tiempos”, compartió.