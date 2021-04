Esta elección a la Gubernatura del Estado es de dos, Mario Zamora Gastélum contra Rubén Rocha Moya, afirmó el candidato por la Alianza Va por Sinaloa a su salida del primer debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa

Durante un encuentro con los medios de comunicación, el priista sostuvo que él y Rocha Moya son los que están liderando las encuestas, y por ende, los que más oportunidades tienen para ganar, es por eso que deberían tener más encuentros entre ambos candidatos.

“La verdad que las cosas como son, y ojalá que después de este ejercicio se animen, se anime Rubén con un diálogo abierto, de frente a la sociedad”.

--¿Sigues invitando al candidato de Morena a un debate personal?

“Claro, es lo que la gente quiere, creo que es lo Sinaloa se merece...la elección así está, la elección será entre dos, el día o la noche, la luz o la oscuridad, son las dos opciones que tiene Sinaloa, así está en todos los estudios demoscópicos, que solo hay dos posibilidades, nuestra alianza y la que va para atrás”.

El abanderado por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática sostuvo que él ganó el debate, pero lo mejor es que los dos que van punteros de acuerdo a las encuestas tengan un intercambio de ideas para que la gente saque sus conclusiones.

“Diciendo las cosas como son, siendo como hemos hecho la campaña, directo, con propuesta, honestos, y construyendo el mejor futuro que la gente quiere”, mencionó Zamora Gastélum.

El candidato de la Alianza Va por Sinaloa sostuvo que está muy contento de su participación durante el primer debate, pero insistió en un debate cerrado contra el abanderado de Morena y el Partido Sinaloense.

“Estoy contento, fortalecido, con toda la energía, muy contento, ojalá se animen a que haya más ejercicios de este tipo, y que sean con mayor apertura, que haya réplica y contrarréplica, ustedes mismos vieron que es un formato difícil para que se pueda dar”, manifestó.

Zamora en el durante el debate

Durante sus intervenciones en el primer debate organizado por el IEES, Mario Zamora Gastélum, candidato de la Alianza Va por Sinaloa, se centró en atacar a Rubén Rocha Moya, abanderado de Morena y el Partido Sinaloense.

Uno de sus primeros comentarios hacia Rocha Moya, fue llamarlo un pelele y mentiroso, comentarios que no tuvieron mucha réplica por parte del candidato de Morena y el Partido Sinaloense.

“Rubén, es una pena, eres un incongruente y un mentiroso. Votaste en contra de apoyar a los campesinos, a los pescadores y a las mujeres, en contra de apoyar a los pequeños empresarios, en contra de apoyar a quienes perdieron su empleo por la pandemia. Mientes cuando dices que vas a hacer un gobierno para el pueblo, eres un mentiroso”, expresó.

“Te has rodeado de una bola de pícaros y rateros, has traicionado lo que dices representar. Por eso son cada vez más los morenistas que se suman con nosotros, que están con nosotros porque te has quedado como el pelele de Cuén”, añadió.

Zamora Gastélum también lo acusó de estar usando a jóvenes de la UAS en su campaña, condicionando a maestros y alumnos para apoyarlo, a costa de calificaciones y horas de trabajo para los docentes.

“De quien tú dijiste que se robaba el dinero de la UAS para llevar a jóvenes a eventos políticos, tal cual como muchos de los jóvenes que vemos aquí afuera. El pueblo sinaloense es mucha pieza, el pueblo sinaloense es mucha pieza. Bienvenidos todos, un proyecto para todos. Por eso este 6 de junio unidos vamos a ganar”, señaló.

El priista lo criticó también de afirmar que va a acabar la corrupción, pero está trabajando de la mano de Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense, y le levantó la mano a Gerardo Vargas Landeros en Ahome, funcionario público durante la administración de Malova, misma que fue acusada de desvío de recursos.

“Rubén, tú hablas de combatir la corrupción, traes pegado a Cuén. Tú dijiste de Héctor Melesio Cuén que era un corrupto y un corruptor ¿ya te corrompió? Y luego fuiste a Los Mochis a levantarle la mano a Gerardo Vargas, el chiste se cuenta solo”, subrayó.