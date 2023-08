“No nos extraña, nosotros estábamos muy seguros de que esa sería la resolución, no podía ser de otra manera ante el hecho notorio de que se impidió de manera arbitraria que ejerciera sus funciones la Auditoría Superior del Estado”, comentó.

Uno de los argumentos de la defensa fue que la UAS no recibió recursos estatales en 2022, por lo que no entraría en las facultades de la ASE investigar las finanzas de la institución educativa; sin embargo este argumento fue desechado por el Juez pues la Fiscalía presentó evidencia de que el Gobierno de Sinaloa le ha dado recursos a la UAS que pertenecen a fondos federales no etiquetados, y que el Gobierno estatal decidió invertirlos en la institución.

“La autonomía no se vulnera si un ente como la ASE quiera ejercer sus funciones y auditarla. Es muy claro y ya se ha ventilado mucho en los medios de comunicación que la facultad de auditar deviene del hecho de que tenga ingresos propios y tenga ingresos aportados por el estado, así de sencillo”, determinó la Fiscal.