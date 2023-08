Este martes, los abogados de la Universidad Autónoma de Sinaloa recogerán la carpeta faltante para la audiencia 00836/2023 que fue diferida el día 21 de julio y se realizará el 31 de agosto.

El Rector Jesús Madueña Molina, el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera, y ocho funcionarios, miembros del Comité de Adquisiciones de la Universidad, acudirán este jueves a los juzgados acusados por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

“Falta una carpeta, un tomo que me notificaron que lo podíamos recoger el día de mañana [martes], para la audiencia que ya está programada para el día 31, para el jueves. Todavía no nos han entregado una carpeta que tengo cita para el día de mañana hacerlo, ya los abogados acudiran a recogerla para ver qué es lo que tiene porque esa no nos la habían entregado”, explicó el Rector a los medios de comunicación previó a la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2023-2024.

La audiencia pasada se difirió porque la Fiscalía Anticorrupción no entregó las carpetas de investigación a todos los defensores de los imputados.

Además, la Fiscalía alertó al Juez Adán Alberto Salazar por un presunto conflicto de interés en que José Ramón Bonilla Rojas tomé protesta como Asesor Jurídico Victimal de la UAS.

Por lo que el miércoles 30 de agosto realizarán una audiencia especial para debatir si existe conflicto de interés.

Por otro lado destacó que el proceso judicial, así como los procesos de investigación que involucran a Madueña Molina y funcionarios, no significan un descuido de las actividades académicas por parte del personal administrativo.

“Aquí somos un equipo y sabemos derivar funciones, tenemos vicerrectores en cada unidad regional, tenemos directores en cada unidad académica que hacen el trabajo para que la universidad siga avanzando, eso no nos va a hacer que descuidemos lo más importante, que es la academia”, afirmó.