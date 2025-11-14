Estos son los casinos de Sinaloa señalados por lavado de dinero

El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, propuso una medida “especial” para excluir a 10 establecimientos de juego en México del sistema financiero estadounidense.

Entre esos establecimientos, las autoridades señalaron a cuatro negocios de Sinaloa sobre los que se sospechan operaciones de lavado de dinero.

“Simultáneamente, y en coordinación con la OFAC y el Gobierno de México, FinCEN emitió un aviso de propuesta de reglamentación, de conformidad con la sección 311 de la Ley Patriota de Estados Unidos, identificando transacciones que involucran a 10 establecimientos de juego con sede en México como una clase de transacciones de principal preocupación en materia de lavado de dinero”, apuntó.

Según el Gobierno de Estados Unidos, acusa que Grupo Criminal Organizado Hysa opera estos establecimientos de juego, que durante años se han utilizado para facilitar el lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa.



Los establecimientos de juego de Sinaloa señalados son:

⫸ Casino Mirage, ubicado en Culiacán, Sinaloa, México

⫸ Casino Midas, ubicado en Los Mochis, Sinaloa, México

⫸ Casino Midas, ubicado en Guamúchil, Sinaloa, México

⫸ Casino Midas, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, México



Según el comunicado de las autoridades estadounidenses, para abordar los riesgos que presentan estos establecimientos de juego, FinCEN propone la imposición de una medida especial que prohibiría a las instituciones financieras cubiertas abrir o mantener una cuenta corresponsal para cualquier institución bancaria extranjera si dicha cuenta se utiliza para procesar transacciones que involucren a cualquiera de los establecimientos de juego.

Ante ello, se requeriría que las instituciones financieras cubiertas apliquen una debida diligencia especial a sus cuentas corresponsales que esté razonablemente diseñada para evitar el uso de dichas cuentas para procesar transacciones que involucren a cualquiera de los establecimientos de juego.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, anunció el 11 de noviembre que identificó 13 casinos con operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.