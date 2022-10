Estrada Ferreiro acusa de conspiración a Rocha Moya y le propone reunirse de manera pública

El ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, señaló al Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya de orquestar los procesos penales que enfrenta por los delitos de desempeño irregular de la función pública y discriminación.

En una transmisión emitida desde las redes oficiales del ex Alcalde, Estrada Ferreiro dedicó un discurso dirigido al Gobernador en el que le propone una reunión pública para aclarar temas en torno a los procesos que enfrenta.

“No le pido ayuda, no le pido favores, le pido que no sea injusto. Que ya cese esa persecución en contra mía. Dice que él no manda a la Fiscal, que no tiene el mando sobre el Congreso, nadie se lo va a creer, ¿quién le va a creer a un Gobernador como el que tenemos que él es el que no da las órdenes? pues claro que las da. No somos tontos, somos personas inteligentes. No nos ofenda, Señor Gobernador, con sus comentarios que usted no es el que manda aquí. Claro que usted es el que manda, para desgracia de Sinaloa”, criticó el ex Alcalde.

“Usted es el que manda en Sinaloa. Yo lo invito... si quiere que platiquemos, platicamos. Si quiere en presencia de personas, de periodistas, de gente reconocida que usted elija, platicamos. Podemos aclarar muchas cosas”.

Estrada Ferreiro y un grupo de ex funcionarios municipales que integraban el comité de adquisiciones del Ayuntamiento de Culiacán fueron vinculados a proceso la madrugada de este martes 18 de octubre por el delito de desempeño irregular de la función pública.

La acusación corresponde a la contratación por arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura que se aprobó en septiembre de 2020, sin una licitación de por medio a pesar de que el contrato ascendió a 117 millones de pesos.

Para enfrentar este proceso penal, Estrada Ferreiro fue desaforado por el Congreso local el 10 de junio y en su lugar se designó a Juan de Dios Gámez Mendívil, ex Delegado del Bienestar en Sinaloa y ahijado de bautismo del Gobernador.

“Para informarles lo último que ha ocurrido del Gobierno de Sinaloa contra mi persona por los juicios que han implementado y que han... esta persecución política que no termina”, sostuvo Estrada Ferreiro en su mensaje.

“El Juez Penal, por supuesto con petición de la Fiscalía, a mí y a mis colaboradores nos vincularon a un proceso penal injusto, injusto porque no hemos cometido ni un delito. Sin embargo, nosotros ya esperábamos el resultado”.

Durante el mensaje emitido en video, en segundo plano podía apreciarse un retrato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quién Estrada Ferreiro hizo referencia.

“Ojalá nuestro Presidente supiera qué está pasando en Sinaloa. Estamos inmersos en un estado de terror”, mencionó.

El ex Alcalde hizo hincapié en el desgaste emocional que el proceso penal representa para él y sus allegados.

“Hay un tema que se llama karma, y se regresa a la gente. Los que son muy creyentes de Dios, como lo soy yo también, creemos en eso. Con mucho respeto le pido a usted y a sus colaboradores que hagan lo justo”, dijo.

“Yo jamás lo he atacado a usted si no me ha atacado usted primero, yo solamente me defiendo”.