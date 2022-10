El ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, fue vinculado a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública junto con algunos de los ex funcionarios de su gabinete que conformaban el comité de adquisiciones.

Esta acusación por desempeño irregular de la función pública fue uno de los dos motivos por los que Fiscalía del Estado solicitó el desafuero del ex Presidente Municipal el pasado 10 de junio. El otro proceso por el que la Fiscalía comenzó un procedimiento en contra del ex Alcalde corresponde a acusaciones de discriminación.



A estos dos procesos penales se suma el juicio político que enfrenta el ex Mandatario.

La ex Tesorera Issel Guillermina Soto González, el ex Secretario del Ayuntamiento Othón Herrera y Cairo Yarahuan, el ex Oficial Mayor Alejandro Amézquita Villaseñor, el ex director de Egresos y Presupuesto Raúl Alcantar Kondo, y las regidoras María Antonia Sarabia Ibarra y Angelina Gutiérrez González, son las personas involucradas en el caso, pues pertenecían al comité de adquisiciones.