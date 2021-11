El proyecto del Sistema Integral de Transporte conocido como Metrobús se explicará con “palitos y bolitas” a un equipo de trabajo que asigne el Gobernador Rubén Rocha Moya, fue lo que señaló el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro.

“Ahorita acabo de hablar con Rocha, para que me comisione a un equipo de trabajo de él para que le expliquemos con “palitos y bolitas”, que es el Metrobús, para qué sirve y a quién va a beneficiar, sin importar el proyecto de quien sea, a mí no me importa las medallas para que a él le expliquen también y no estén engañándole”, comentó.

---¿Lo tienen engañado al Gobernador?

Yo digo que sí, porque no puede estar opinando una cosa contraria a lo que le dice el pueblo

----¿Y qué le dijo el Gobernador?

Que sí. Que mañana me va a decir con quién vamos a platicar

El Alcalde explicó que existe un compromiso firmado por el Gobierno Federal, que incluye municipio y estado.

“Vamos a más de la mitad del camino, no puede echarlo por la borda”, dijo.

Detalló que lo que se tiene en pausa, es el documento que se tiene que enviar donde dice que hay suficiencia presupuestal.

“No es posible que nosotros tengamos dinero para esto y no lo tenga el Gobierno del estado”, comentó.

Estrada Ferreiro, dijo que este es el trámite que sigue y que todavía se tiene tiempo hasta febrero, pero que preferiría no alargar el proceso.

“Este proyecto es para Culiacán, no queremos hacer rehenes a los transportistas, queremos liberarlos”, puntualizó.