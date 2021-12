De haberse aprobado una actualización de 6 por ciento al impuesto predial, se hubieran recaudado de 400 a 500 millones de pesos, detalló el Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ya que el Congreso de Sinaloa aprobó una actualización de 2.5 a 4 por ciento, por lo que anunció procedimientos penales contra las 37 integrantes de la 64 Legislatura que lo votaron, así como cese de descuentos en impuestos.

“Si no hacen las cosas correctas sí habrá controversia constitucional, pero también va a haber denuncias penales por responsabilidad en el abuso del poder, los que voten a favor de la medida”, expuso y reiteró que hay intereses que se pueden perder si no se alinean, es decir, que les dicen en qué sentido votar a las y los diputados.

También señaló que hay integrantes del Pleno que no saben qué es un dictamen o cómo se realizan y rechazó que él no fuera un buen recaudador en su administración con reconocimiento de Hacienda y Crédito Público, a quienes les dijo en su discurso que no votaran solo porque les dijeran que lo hicieran en un sentido.

“Están equivocados, somos los mejores para cobrar porque somos el noveno lugar, que Hacienda nos notificó, como de los mejores contribuyentes del impuesto predial en el país, entre 2 mil 500 alcaldías, así que ellos no tienen ningún argumento para decir eso”,

Los impuestos no tendrán descuentos al menos en los dos meses siguientes, anunció el primer edil, solamente el pronto pago al considerar que esta acción beneficia a la hacienda municipal y es un estímulo a esta parte de la población que acude a pagar sus impuestos en tiempo y forma.

“Si estos no se corrigen y hacen las cosas mal, el Congreso, nos vamos a obligar a quitar descuentos de jubilados y pensionados, si no hacen las cosas correctamente sí, porque aparte de bajar las tasas de captación que vamos a tener, les tienes que dar descuento del 80 por ciento, quedamos debiendo”, abundó.

MorososEn cuanto a las personas que no pagan sus impuestos, anunció que el municipio ya está demandando y embargando, son 600 casos los que ya se ejecutaron, de los sectores Las Quintas y Chapultepec, principalmente a deudores de más de 300 mil pesos, entre locales comerciales y casas habitación.

“Lo digo públicamente, no se va a embargar ni se va a ejecutar ninguna acción o daño económico contra personas que son vulnerables o gente humilde que no tiene con qué pagar o que pueda afectarles gravemente su patrimonio, hay otras acciones convencimiento y procedimientos, se le envían cartas de invitación a que paguen”, explicó.

Las casas que consideró como difíciles son las incautadas y se encuentran resguardadas por el Gobierno federal, la Procuraduría General de la República o la Fiscalía, así como casas de personas que cometieron algún delito y al huir las dejaron solas, sin pagar los impuestos en la ausencia de los dueños.

Rencillas

Estrada Ferreiro refirió una vez más a quienes integran el Pleno del Congreso de Sinaloa que sus decisiones impiden una recaudación suficiente para hacer obras, incluído pavimentar calles sin necesidad de pedirle dinero a las vecinas y vecinos u otras obras que dice que no se ven, como colectores que están arreglando, pero son de importancia para Culiacán, como el Colector Rubí.

“Él dice las cosas porque tiene una línea, no tiene ni siquiera conciencia y criterio”, dijo sobre el Diputado panista Alfredo Beltrán Corrales, quien destacó que Estrada Ferreiro usó la tribuna, pero no esperó a escuchar a quienes lo escucharon a él, agregando que el legislador albiazul tiene línea de golpear al Gobierno federal.