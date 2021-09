“Es abogado y sabe que primero tiene que quitarme el fuero”, dijo el legislador Pedro Villegas Lobo al Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, para que proceda legalmente en su contra, asegurando que en la protesta de policías de la que fue parte, estuvo de manera pacífica, lejos de lo que el Presidente municipal refirió del Diputado.

“Me extraña que siendo abogado él diga: ‘voy a presentar cuestiones legales’ primero que me quita el fuero y luego vemos qué es lo que puede proceder”, dijo el Diputado.

“Yo estuve hablando con Othón y Othon dijo que quería quitarle hasta el 20 por ciento a los trabajadores y que con ese 20 por ciento iba a pagar a un chasquido de las manos a todos si se doblegaban a ese 20 por ciento y yo le dije que no estaba de acuerdo con esas prácticas”, agregó.

De acuerdo con el legislador, lo que los elementos de seguridad demandan es la prima de antigüedad, que ya estaba asegurada, pero al manifestarse lo que hicieron fue mandar al final de la lista a las personas que expusieron el problema, para pagarles al último, argumentando que hay un orden que respetar, acusando directamente a Othón Herrera y Cairo, Secretario del Ayuntamiento, y al Alcalde de ser vengativos con los policías.

“Yo le dije que no estaba de acuerdo con esas prácticas, esas prácticas son prácticas claras de corrupción y que yo no me iba a prestar a eso, que les tenían que pagar completo, pero como estos ya pusieron pancartas afuera del ayuntamiento de que Othón eres un corrupto y Ferreiro, pues las agarraron contra ellos y los pusieron en las últimas listas de como 60 aprobados”, aseguró el morenista.

El legislador que también será parte de la siguiente legislatura, señaló que el Presidente municipal solo busca un pretexto para evadir su responsabilidad, ya que pretende quitarles el 20 por ciento de la prima de antigüedad a los trabajadores y solo así les pagaría, de ahí que se estén manifestando y que no les agrade a las autoridades municipales que Villegas Lobo se haya unido a la demanda de solucionar el problema.

“Nada de esto hubiera pasado si él no estuviera quitándoles el 20 por ciento, pero a raíz de que les quiere quitar el 20 por ciento y se manifestaron en todo su libre derecho a manifestación, nos cerraron las puertas del Ayuntamiento y yo tuve que ir y les dije que ellos no pueden cerrar la puerta que lo abrieran inmediatamente, porque el Ayuntamiento es público, tuve que intervenir yo para que abrieran la puerta de Ayuntamiento”, subrayó.

El diputado local afirmó que él no incurrió en ninguna falta durante la pasada protesta que llevaron a cabo policías municipales en el ayuntamiento de Culiacán ya que participó pacíficamente en la protesta, pero que al interior hay poca disposición al diálogo, por lo que se mantuvo en su posición de retar al Alcalde para que proceda legalmente en su contra si quiere hacerlo.

También argumentó que han intentado fraccionar el movimiento hablando con uno por uno de los policías amenazándolos e intentando que se dobleguen a sus condiciones y se aprovechan de las necesidades de los manifestantes pidiendo moches.