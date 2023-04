En el marco de la visita del Gobernador Rubén Rocha Moya a la Escuela Primaria Matutina ‘Revolución Mexicana’, el estudiante Damián Antonio pidió mejoras en la infraestructura para el plantel donde también está la Escuela Primaria Vespertina ‘Plan de Ayala’.

“Por parte de nuestra escuela, de mis compañeros y alumnos, le queremos hacer la petición de la construcción de unos baños nuevos y dignos para nosotros, ya que con los que contamos no son funcionales”, comentó.

“Se le hace llegar la solicitud por escrito esperando una respuesta favorable”, le leyó la estudiante.

Rocha Moya visitó la escuela con motivo de la entrega de lentes por el programa Una mirada con Bienestar, del que Damián Antonio, de quinto año, resultó beneficiado.

“Me siento muy contento al tener mis lentes, ya que puedo leer mis cuentos favoritos”, expresó el estudiante.

El Gobernador afirmó que construirán los baños que solicitaron e instruyó a su gabinete para que revisen las instalaciones y resuelvan lo que le haga falta al plantel.

“Para que los niños tengan baños dignos, que no les dé vergüenza, mucho menos asco meterse al baño que esté sucio, no, necesitan que los baños estén en condiciones de poderlos usar dignamente, que no tengan que arrancar cuando les pegue un torzón, arrancan pa’ su casa y a veces no llegan a su casa”, comentó Rocha Moya.