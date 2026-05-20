$!EU lo acusa de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa; en 2025, trabajaba para el Ayuntamiento de Culiacán

El Gobierno de Estados Unidos lo ha señalado de encabezar una red dedicada al lavado de dinero generado por el tráfico de drogas para el Cártel de Sinaloa, incluido la venta de fentanilo.
En el comunicado de sanciones del Departamento del Tesorero, lo señala de ser parte de la facción de “Los Chapitos”.
Pero antes de esta sanción impuesta por el Gobierno de Estados Unidos, Armando de Jesús Ojeda Avilés estuvo trabajando en el Gobierno Municipal de Culiacán.
Y su último contrato se dio en medio de la crisis de violencia que vive Sinaloa en la disputa entre las facciones de “Los Chapitos” contra “Los Mayos”.
Hasta el 30 de junio de 2025, tenía el cargo de auxiliar administrativo en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Gobierno Municipal.
Ingresó a la administración pública como trabajador de confianza y tenía el contrato para el primer semestre de 2025, en el que tuvo una remuneración mensual neta de 7 mil 764.98 pesos.
En su declaración patrimonial presentada ante el Gobierno de Sinaloa, presentada en mayo de 2025, declaró tener un ingreso mensual de 18 mil pesos por su cargo público.
El egresado de la Licenciatura en Derecho en 2018, señaló no tener propiedades, pero sí un menaje de casa por 200 mil pesos adquiridos a créditos.
Según el Gobierno de Estados Unidos, asumió la responsabilidad del lavado de dinero para “Los Chapitos” tras el asesinato Mario Alberto Jiménez Castro, ocurrido en febrero de 2025 en el Estado de México.
“Ojeda Avilés asumió el cargo de principal blanqueador de dinero de ‘Los Chapitos’ tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, a quien la OFAC designó el 26 de septiembre de 2023, citando el uso que hacía Jiménez Castro de criptomonedas y transferencias bancarias, entre otros métodos, para transferir las ganancias de la venta ilícita de fentanilo en Estados Unidos a los líderes del Cártel de Sinaloa en México”, señala el Departamento del Tesoro.
Además de blanquear dinero procedente del narcotráfico, añade, Ojeda Avilés también participa directamente en la supervisión de envíos de estupefacientes a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina ilícitos.
Señaló que la red de Ojeda Avilés está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros con base en Estados Unidos que se encargan de recoger el dinero.
En concreto, explicó, Ojeda Avilés ha coordinado la recolección de grandes cantidades de dinero en efectivo en Estados Unidos, provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas.
Posteriormente, continuó, facilita la conversión de este dinero en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México.