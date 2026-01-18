Evaluará Imelda Castro buscar la Gubernatura de Sinaloa solo si encuesta de Morena le favorece

CULIACÁN._ La Senadora de Morena, Imelda Castro Castro, afirmó que una eventual aspiración a la Gubernatura de Sinaloa rumbo a 2027 dependerá de los resultados de la encuesta interna que el partido realice para definir a quien coordine la estructura estatal, proceso que antecede a la selección de candidaturas.

La legisladora explicó que Morena aún no ha emitido la convocatoria correspondiente y que, cuando lo haga, analizará si participa, siempre y cuando las mediciones le otorguen posibilidades reales de obtener un resultado favorable.

“Ya en su momento cuando Morena lance la convocatoria... para nombrar, para elegir a través de una encuesta a la persona que va a coordinar estatalmente la estructura de Morena, pues ya ahí sí habremos de participar... pero también para eso faltan algunos meses”, señaló.

“Si yo veo, fíjense no más, fíjense, si yo veo que voy a ganar la encuesta y que tengo esas posibilidades de ganar la encuesta y tener dignamente esa coordinación estatal, por supuesto que lo voy a valorar y voy a participar, pero si no, no”.

Castro Castro indicó que ha observado y analizado encuestas, pero precisó que continuará en esa etapa de revisión.

Insistió en que actualmente no existen condiciones legales para hablar de precampañas o campañas, ya que aún falta alrededor de un año y medio para el proceso electoral.

En ese sentido, reiteró que las actividades que realiza en este momento se limitan a la rendición de cuentas de su trabajo legislativo.

“Ahorita haciendo nosotros, pues es rendirle cuentas a la gente en el marco del trabajo legislativo y de la obligación que que nosotros tenemos y hasta ahí es nuestra tarea que estamos realizando”, subrayó.