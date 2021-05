NAVOLATO._ El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada, lanzó una exigencia a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que impida que desde dentro se cree y difunda material para la guerra sucia en redes sociales contra políticos, funcionarios, periodistas y medios de comunicación.

Noroeste y Revista Espejo publicaron reportajes sobre la forma en que operan falsos portales y cómo hay empleados de la Universidad ligados a esta red que catapulta la guerra sucia.

Además, el candidato de la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, reveló que la Fiscalía General del Estado ya había detectado que la red opera desde la Biblioteca Central de la UAS.

“Ya ha habido investigación y apuntan a que esto sale del interior de la UAS, del interior de la universidad, y eso algo que incluso académicos, que han sido catedráticos en la misma universidad, manifiestan que esto es de años, que esto no es nuevo”, expresó.

“Entonces exigimos a la Universidad que no permita que estos actos aberrantes se den, porque la calumnia es mala, y es más mala cuando se da desde el anonimato, cuando se da desde este caso, de... no puedo llamarlos medios, de portales apócrifos, que desafortunadamente los utilizan para calumniar, para descalificar, para denostar, eso no debe pasar”.

Estrada estuvo de visita en Navolato para acompañar a la ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, quien viajó a la otrora ciudad cañera para apoyar la candidatura de César Quevedo Inzunza, quien busca la Presidencia Municipal.

Al dirigente estatal le recordaron que Héctor Melesio Cuén Ojeda, dirigente del PAS, y uno de los acusados de orquestar la guerra sucia, señaló que los dichos de la guerra sucia y contra la UAS son parte de un desespero por el candidato de la alianza del PRI, PAN y PRD que busca la Gubernatura, Zamora Gastélum.

“Al contrario, el desespero es por parte de Rocha Moya y de Cuén”, respondió Estrada, “que hicieron un binomio que no le gustó a la sociedad, que no le gustó a la misma universidad, que no les gustó a los morenistas, a los rochistas, y eso no lo esperaban, por lo tanto salió contraproducente y hoy los desesperados son ellos”.