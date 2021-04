Rocha Moya acusa a Quirino de orquestar campaña negra en su contra

El candidato a la Gubernatura de Sinaloa por Morena y el Partido Sinaloense, Rubén Rocha Moya, señaló al Gobernador Quirino Ordaz Coppel de invertir recursos en una campaña en su contra.

También acusó a Enrique Coppel Luken y a Heriberto Félix Guerra de ser parte de esta presunta campaña sucia.

“Responsabilizamos a Quirino, a Enrique Coppel, a Heriberto Félix, de la campaña negra; no lo vamos a permitir, son ellos los responsables de la campaña sucia, si algo hay que hacerles a ellos, no es campaña sucia, hay que denunciarlos y los vamos a denunciar, no vamos a permitir que nos quieran asaltar ahora que vamos a lograr nosotros con el pueblo el triunfo que va a transformar Sinaloa”, acusó el aspirante al Ejecutivo estatal.

Estos comentarios fueron vertidos en un evento de campaña que presidió Rocha Moya en el Fraccionamiento La Estancia, en Culiacán, donde fue acompañado por el candidato a la alcaldía Jesús Estrada Ferreiro; la candidata a diputada local por el Distrito 15, María Victoria Sánchez Peña; la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, senadora Imelda Castro Castro; y el Presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Voy a decirlo por primera vez, encabeza todo esto el propio gobernador Quirino Ordaz y lo denunciamos ahora aquí, porque resulta que el gabinete del gobernador Quirino anda en campaña con el candidato Zamora; el secretario de Agricultura y el propio candidato el otro día exhibieron que iban a hablar juntos con los productores agrícolas; ayer mismo el Secretario de Pesca estuvo apoyando en día hábil en un evento de campaña”, señaló Rocha Moya.

La acusación que emitió el morenista fue a raíz de unos videos en el que el empresario Enrique Coppel Luken y Heriberto Félix Guerra se muestran a favor del candidato a la Gubernatura por la alianza PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum.

“Uno, que no cultiven el odio contra los candidatos de Morena y el PAS; dos, que no le entren a las campañas negras metiéndole dinero a la alianza del PRIAN”, dijo el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.