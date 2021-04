La exigencia de justicia por el asesinado salvaje del perrito Rodolfo Corazón llegó al Congreso del Estado.

Diputadas y diputados demandaron que se haga justicia y no haya impunidad en el caso del perrito “Rodolfo Corazón”, al que un joven le quitó la vida con un hacha en días anteriores.

El tema lo puso en la mesa el Diputado Édgar Barraza Castillo, quien consideró necesario que se aplique la ley a estos actos de crueldad animal y que se sancione al agresor, pues lo sucedido no es un hecho menor, sino que es un delito.

Como ya lo estipula el Código Penal para el Estado de Sinaloa, en su Artículo 364, precisó, debe ser sancionado el agresor.

No obstante esa estipulación, dijo, lamentablemente las autoridades competentes aún no dictaminan y sigue impune este hecho, a pesar de que ha habido una denuncia y hay la declaración voluntaria del agresor.

La Diputada Graciela Domínguez Nava también consideró que deben aplicarse las sanciones que ya están establecidas para este tipo de hechos.

La Fiscalía General, dijo, está obligada a actuar. No hay pretexto para no hacerlo. Está identificado quien asesinó al perrito. No más impunidad.

Comentó que la constante en otros hechos de crueldad animal ha sido la de que no se encuentra a los responsables, pero en el caso de “Rodolfo” hoy se conoce al agresor y además se tienen más elementos.

La autoridad que tiene la competencia para actuar, remarcó, es la Fiscalía General y por tanto debe actuar.

La Diputada Ana Hermelinda Noverola Rendón también lamentó que sigan ocurriendo este tipo de hechos, y advirtió que en Sinaloa se carece de protocolos para la protección de los animales y tampoco se faculta a los policías preventivos para tratar este tipo de temas.

La Legisladora Mariana de Jesús Rojo Sánchez consideró que no se debe seguir dejando pasar estos casos injustificados de crueldad, y también recordó otros hechos de maltrato animal que han sido tratados en tribuna del Congreso.

Es deber de todos nosotros, dijo, tomar cartas en el asunto y se haga justicia para evitar que más animales pasen por lo mismo.

El Diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán, reconoció que el caso de Rodolfo no es único, ya que son muchas las atrocidades y los abusos cometidos en contra de las mascotas, que son atacadas con flechas, piedras y ahora con hacha.

“Este caso constituye un nuevo llamado de auxilio de los animales. Es un incidente que no podemos dejar pasar”, dijo.

Jorge Iván Villalobos Seáñez, legislador del PAN, consideró que la vida debe defenderse en todas sus manifestaciones, y por ello debe defenderse la vida de los animales.

Lo ocurrido en Los Mochis, coincidió, se suma a una serie de violencia desmedida contra los animales, por lo que consideró que este tipo de violencia tiene que ser condenada y castigada severamente.

La Diputada Karla de Lourdes Montero Alatorre advirtió que como el tema de “Rodolfo” hay muchos no solo en Sinaloa, sino en todo el país y en todas partes durante las 24 horas del día y durante todo el año.

Los rescatistas de animales, lamentó, pican piedra igual que las madres rastreadoras.