$!Feria del Chicharrón reúne a más de 2 mil personas en La Palma, Navolato

Con una asistencia que superó las 2 mil personas y una derrama económica estimada en un millón y medio de pesos, se llevó a cabo con éxito la segunda edición de la Feria del Chicharrón, bajo la techumbre de la plazuela de La Palma en Navolato. Lo que inició el año pasado como un proyecto piloto con apenas 15 expositores, se transformó esta edición en un evento masivo que reunió a 65 participantes, consolidándose como un motor económico para el comercio local y regional.

José Luis Gallardo Castro, delegado de la Cámara de Comercio en Navolato y creador del evento, destacó que esta feria nació de una idea de su padre, José Luis Gallardo Payán, con el objetivo de generar economía en la comunidad. “El año pasado fue un piloto y este año es 20 veces más grande”, aseguró.

La oferta gastronómica no se limitó al chicharrón, ya que los asistentes pudieron disfrutar de carnitas, discada, menudo y pozole, además de productos artesanales como pan, queso y raspados. Para los comerciantes, la feria representó un respiro económico necesario. Elisa Rodríguez, dueña de una carnicería y participante por segundo año consecutivo, destacó que el evento es fundamental para darse a conocer ante visitantes de otras regiones.

Por su parte, Aneth González, de un negocio de discada, quien viajó desde Culiacán para participar y tiene cuatro meses con su negocio ambulante en la capital del estado, señaló que estos espacios son vitales ante el panorama actual de inseguridad. “Es una oportunidad para nosotros los emprendedores para darnos a conocer... con la problemática que estamos pasando, la situación en las calles nos ha afectado un poco y esta es una oportunidad”, expresó.

Tras el éxito obtenido en Navolato, los organizadores ya preparan la expansión del evento. Gallardo Castro anunció que aproximadamente para el próximo 31 de mayo la Feria del Chicharrón llegará a Culiacán con la meta de triplicar los resultados obtenidos en La Palma.