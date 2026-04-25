Festival gastronómico ayuda a reactivar la vida social en Culiacán: Nacho Osuna

El chef Ignacio “Nacho” Osuna Vidaurri consideró que la primera edición de “La Gran Mesa” llega en un momento clave para Culiacán, al incentivar la convivencia y la reactivación de la vida social.

El fundador de Brasa y Masa calificó el evento como una iniciativa necesaria para la ciudad.

“Qué buena iniciativa se aventaron con esta iniciativa. Creo que es justo lo que necesitaba Culiacán en este momento”, expresó.

Destacó que el encuentro reúne a distintos sectores del gremio gastronómico.

“Aquí estamos chef, restaurantes de cadena, cenadurías, marisquerías, pues todos jalamos”, afirmó.

Osuna subrayó que uno de los principales objetivos es motivar a la ciudadanía a retomar actividades fuera de casa.

“Creo que si le va bien a este tipo de eventos nos va bien a todos nosotros porque al final estamos sacando a la gente de su casa y eso es bien importante. Culiacán gana hoy definitivamente”, dijo.

Sobre el contexto reciente en la ciudad, señaló que el sector no ha detenido sus actividades, aunque sí ha reducido su ritmo.

“No hemos dejado de hacer eventos, quizá con menos frecuencia, pero seguimos”, comentó.

En ese sentido, insistió en la importancia de recuperar la dinámica social.

“Estamos invitando a la gente que salga de su casa, que retome estilo de vida que siempre se ha vivido en Culiacán, porque pues Culiacán se compone de gente alegre, trabajadora, fiestera”, expresó.

Finalmente, reiteró que el gremio continuará respaldando este tipo de iniciativas.

“Para nosotros es muy importante que esto siga jalando y que se siga haciendo”, concluyó.