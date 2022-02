Fideicomiso del SNTE 53 se dejó de auditar en la administración de Quirino; señala Diputado Marco Zazueta

Con más de 138 millones de pesos en arrendamientos en el periodo del 2011 al 2016 y sin evidencia de pagos anteriores al 2011, el fideicomiso del SNTE 53 presentaba irregularidades, sin embargo, durante la administración de Quirino Ordaz Coppel se dejó de auditar, expuso el Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta.

Así también se señala que el importe de 138 millones 600 mil pesos, no se encuentra reconocido en contabilidad, es decir, hay una deuda por ese recurso. Sumado a lo anterior, el legislador morenista detalló que en el 2019 que desde la Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa se pidió una auditoría, la Auditora Emma Guadalupe Félix Rivera, rechazó no hacerla, decidió no incluirla.

“Si la Auditoría Superior del Estado ya venía viendo un desfalco en el fideicomiso ¿por qué no intervenía? ¿por qué los líderes sindicales no reclamaban? porque es el régimen corrupto en el cual decidimos ya no estar y que poco a poco se tiene que sacar y qué bueno que el Gobernador del Estado le está entrando al tema, porque este es un tema de desfalco, de corrupción y de omisión”, declaró.

“Al final de cuenta la Auditora la sacó del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, dejando solamente los que ella quiso, son cosas que nosotros hemos señalado que a veces quiere rebasar la Auditora la autoridad del Congreso y entendemos que tenía padrino que la tenía ahí que es el ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, pero ahora son otras condiciones”, abundó sobre la solicitud rechazada.

Zazueta Zazueta enfatizó que no se trata de complicidad solo de grupos sindicales, sino de la Auditoría Superior del Estado que no le dio seguimiento al asunto, sin mencionar en los siguientes informes los fideicomisos, por lo que desde el Congreso de Sinaloa, reiteró, se buscarán cambios en la estructura de la ASE.

“Nosotros necesitamos que se pongan a trabajar, que no hay pretextos para no hacer auditorías, igual el Presidente de la Comisión de Fiscalización no exige tampoco a la Auditora hacer el trabajo que se tiene que hacer, pero estaremos empujando”, dijo en relación al legislador Sergio Mario Arredondo Salas.

A mediados del mes de marzo Félix Rivera comparecerá por los informes de las cuentas públicas del 2020, las cuales entregará en un acto protocolario al Congreso, vía Comisión de Fiscalización, será en el plazo de 20 a 30 días que se le cite para cuestionarla por los resultados que entregará y los diputados y diputadas desahogarán sus dudas respecto a este y otros temas, abundó el morenista.

“Si la Auditoría Superior del Estado hubiera hecho caso cuando solicitamos que se incluyeran en el PAVI, ahorita ya tendríamos resultados, pero ahora la vía más rápida para tener el resultado, va a tener que ser una auditoría específica, porque si la metemos en el PAVI, vamos a tener los resultados hasta en 2 años”, reiteró en relación a la solicitud de la pasada legislatura, indicando que tuvo carpetazo por consigna política.

En este momento la ASE ya entregó a la Comisión de Fiscalización el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, PAVI, a aplicar en el ejercicio del año 2021, la cual se revisa y se puede modificar desde quienes integran esa comisión, por lo que Zazueta Zazueta aseguró que solicitarán auditoría específica del fideicomiso, sin oportunidad a que haya negativa para realizarla,

“Lo que no hay en la Auditoría Superior del Estado es voluntad”, resaltó, “yo creo que auditorías específicas, si hay condiciones, en cualquier tema, porque la Auditoría Superior del Estado cuenta con un recurso, con un presupuesto, donde se contratan despachos externos, hacen certificaciones que tienen 3 años ahí gastando millones y millones de pesos y que no vemos todavía que concluya”, manifestó.

De acuerdo con el legislador Presidente de la Comisión de Obras Públicas, en la ASE hay un derroche, no tiene un plan de austeridad, observó que hay servicios como suburbans con escoltas, como si fuera la Fiscal Anticorrupción, ese tipo de prácticas que no ha modificado la Auditora, indicó, son las que la tienen en la lona y ahora quieren su renuncia.

Zazueta Zazueta destacó que no se atienden demandas sociales, sino que solamente se atienden compadrazgos políticos desde la auditoría, lo que consideró que hizo que las cosas no fluyan, impidiendo que se incluyan más auditorías específicas o revisión de algún ente en particular en el programa.

“La Auditoría Superior del Estado no le da seguimiento, esa es la parte que yo he recalcado, la falta de voluntad política, cuando es un tema que no les conviene porque hay mucho que esconder en el tema de corrupción, la ASE se lo hecha a la bolsa”, por esto y razones anteriormente expuestas, el DIputado destacó que tienen ya 3 años solicitando la salida de Félix Rivera.