Fiscalía se deslinda de liberación de ‘El Taurus’; dice que pidió prisión preventiva

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa no estuvo de acuerdo con que Juan Carlos “N”, conocido como “El Taurus”, dejara la prisión preventiva y continuara su proceso en libertad, afirmó Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La titular de la FGE señaló que fue la defensa del imputado la que solicitó modificar la medida cautelar y que correspondió a la jueza determinar si procedía dicha petición.

“Nosotros solicitamos, en un inicio, prisión preventiva justificada por el tipo de delito y las circunstancias del estilo de vida, etcétera. Sin embargo, la defensa es la que solicita la modificación de la medida y la juez determina modificar a una medida cautelar en libertad”, apuntó.

Sánchez Kondo sostuvo que la Fiscalía había solicitado originalmente que “El Taurus” permaneciera bajo prisión preventiva justificada, por considerar el tipo de delito y las circunstancias relacionadas con su estilo de vida.

No obstante, la jueza admitió la solicitud de la defensa y modificó la medida cautelar, por lo que Juan Carlos “N” pudo abandonar el penal el pasado 14 de agosto.

Aunque permanece en libertad, “El Taurus” continúa vinculado a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa.

La Fiscal enfatizó que la decisión de modificar la medida cautelar no correspondió a la Fiscalía, sino al órgano jurisdiccional, luego de la petición formulada por la defensa.