Culiacán
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Proceso judicial

Fiscalía se deslinda de liberación de ‘El Taurus’; dice que pidió prisión preventiva

La FGE asegura que no estuvo de acuerdo con modificar la medida cautelar de Juan Carlos ‘N’, quien enfrenta un proceso por homicidio en grado de tentativa
Belem Angulo |
27/08/2026 20:10
27/08/2026 20:10

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa no estuvo de acuerdo con que Juan Carlos “N”, conocido como “El Taurus”, dejara la prisión preventiva y continuara su proceso en libertad, afirmó Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La titular de la FGE señaló que fue la defensa del imputado la que solicitó modificar la medida cautelar y que correspondió a la jueza determinar si procedía dicha petición.

“Nosotros solicitamos, en un inicio, prisión preventiva justificada por el tipo de delito y las circunstancias del estilo de vida, etcétera. Sin embargo, la defensa es la que solicita la modificación de la medida y la juez determina modificar a una medida cautelar en libertad”, apuntó.

Sánchez Kondo sostuvo que la Fiscalía había solicitado originalmente que “El Taurus” permaneciera bajo prisión preventiva justificada, por considerar el tipo de delito y las circunstancias relacionadas con su estilo de vida.

No obstante, la jueza admitió la solicitud de la defensa y modificó la medida cautelar, por lo que Juan Carlos “N” pudo abandonar el penal el pasado 14 de agosto.

Aunque permanece en libertad, “El Taurus” continúa vinculado a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa.

La Fiscal enfatizó que la decisión de modificar la medida cautelar no correspondió a la Fiscalía, sino al órgano jurisdiccional, luego de la petición formulada por la defensa.

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