Formación de Comités de Obras Públicas están en marcha, reitera CPC Sinaloa

El nombramiento de las y los ciudadanos que integren los Comités de Obras Públicas está en proceso y se iniciarán las entrevistas a los perfiles que ya se recibieron para seguir con la estrategia que iniciaron en diciembre del 2021, anunció Soledad Astrain Fraire, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana en su última sesión.

“Lo que nos corresponde hacer, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas, es la designación de tres ciudadanos a los Comités de Obra, tanto del Ejecutivo, como de los municipios y de otros instancias como lo marca la ley, y ahí entra el Legislativo”, lo cual está en trámite e incluso se han reunido con sus titulares para ello.

Los Comités de Obras Públicas están estipulados en la Ley para que haya ciudadanos y ciudadanas que vigilen se cumpla con los estándares de transparencia desde que se licitan las obras, hasta que se ejecutan y entregan y es el Comité de Participación Ciudadana, CPC, quien se encarga de formarlos.

Astrain Fraire, junto a Sergio Avendaño Coronel y Fernando Ruiz Rangel, quienes integran el organismo que se desprende del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, destacaron que faltan organizaciones que se interesen en registrarse ante los Órganos Internos de Control, OIC, para hacer las propuestas de los perfiles que puedan integrar los Comités de Obras.

“Para darle ese cumplimiento hemos realizado dos reuniones de trabajo con los Órganos Internos de Control, la primera reunión fue el miércoles 19 de enero y la segunda reunión fue el 4 de febrero, en esas dos reuniones han estado convocados los titulares los Órganos Internos de Control de los municipios, se convocó la titular de la Secretaría de Transparencia y estuvo presente el Subsecretario de Responsabilidad y Normatividad, el Licenciado Carlos Sánchez Robles”, detalló.

También se convocó a la titular del OIC del Congreso del Estado, Elisa Podesta y ahí se giró copia también al Ingeniero José Antonio Ríos Rojo, Secretario General y asistió el licenciado Rafael Bastidas.

Sin embargo, destacó que en la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas del Congreso de Sinaloa, presidida por el legislador Marco Antonio Zazueta Zazueta, desconocen que ya hubo reuniones, que hay una estrategia y que ya se están llevando acciones desde el CPC como órgano coordinador para formar estos comités.

“Que dicen todavía que estamos con el amparo y que no estamos haciendo nuestro trabajo, quería compartir esta información, porque tanto el Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas no está enterado, ni el Secretario de Obras Públicas no está enterado de que estamos trabajando en la estrategia, no hemos recibido hasta el momento de parte ninguno de ellos propuesta de ciudadanos”, expuso.

Proceso

Astrain Fraire explicó que el Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas es el que les encomienda esta responsabilidad y en la Fracción 6 del mismo señala que las personas deben de ser propuestos por organizaciones de la sociedad civil, empresariales, colegios e instituciones académicas, todos esos debidamente acreditados en ante el Órgano Interno de Control de cada instancia.

Las tareas iniciaron en diciembre del 2021, celebrando una reunión en enero y otra en febrero del 2022 y será el 26 de abril cuando se realizarán las entrevistas a los cuatro aspirantes del Ayuntamiento de Cosalá, se les girará un oficio para que tengan conocimiento de ello.

Las personas que sean seleccionadas por el CPC serán en el marco de un proceso transparente y cada una durará 2 años en el Comité de Obras que le corresponda. Para ello el CPC va a ponderar la trayectoria de cada ciudadano o ciudadana propuesta, su reconocimiento público, honestidad, independencia, carácter ciudadano y conocimientos en la materia.

Astrain Fraire detalló que en la primera sesión se informó el sobreseimiento del amparo que había interpuesto el CPC, argumentando inconstitucionalidad por parte de las responsabilidades que se habían delgado en la Ley de Obras Públicas, mientras que en la segunda reunión en el mes de febrero, se aprobó la estrategia y se marcó un punto de arranque para formar los comités.

Mientras que los titulares de los OIC se comprometieron a informar cuántos comités eran necesarios formar en cada instancia. De Angostura, Cosalá, Rosario, Elota, Escuinapa, Guasave, Salvador Alvarado y San Ignacio ya se recibió ya respondieron que requieren de un comité, solamente en el ayuntamiento de Mazatlán y de Navolato se van a instalar dos comités de obras y ya publicaron sus lineamientos.

De los ayuntamientos Ahome, Badiraguato, Choix, Concordia, Culiacán, El fuerte, Mocorito y Sinaloa Municipio no se ha recibido la información de cuántos comités se tienen que constituir, tampoco del Ejecutivo estatal ha habido respuesta.

Mientras que Cosalá ya tiene algunos organismos acreditados de los que hace referencia la ley, así como Mazatlán y Salvador Alvarado, siendo estos los de mayores avances.

Rosario y San Ignacio han declarado desierta la convocatoria de acreditación de organismos y se volvió a enviar un oficio del CPC donde se les pidió que les expliquen a los organismos ciudadanos, empresariales, colegios, entre otros, de qué trata la convocatoria para que se interesen y se registren para proponer ciudadanos y ciudadanas.