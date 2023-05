El fraude y narcomenudeo son los dos delitos más comunes actualmente entre las mujeres en estado de reclusión del Centro Penitenciario de Aguaruto, informó la Secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa.

Al finalizar el convivio del Día de las Madres que organizó la Secretaría de las Mujeres, comentó que son alrededor de 86 mujeres internas en la penitenciaría, pero que anteriormente había entre 100 y 110 mujeres que llevaban su proceso en reclusión.

“Hay narcomenudeo; hay a veces fraude, creo que es como un delito común, es más común el fraude, más que el robo, porque robo también depende el monto para ver si alcanza cárcel; me ha tocado, ahorita no las vi, pero a veces han estado por secuestro, eso no ha sido en los últimos años”, explicó Guerra Ochoa.

La funcionaria reiteró que el órgano del Gobierno estatal está al pendiente de las mujeres para brindar apoyo y acompañamiento en caso de ser necesario.

“Estamos al pendiente del sistema de salud, a veces de sus procesos, a veces hemos hecho el acompañamiento, hay quienes no tienen para pagar sus multas y su fianza, a veces se les dificulta el estar libres, algunas nos piden apoyo para efecto de vigilar cómo va su defensa”, detalló.

Guerra Ochoa externó su preocupación por la cantidad de rostros nuevos de corta edad que vio en la celebración del martes, aunque destacó que parece no haber mujeres de alto nivel de peligrosidad.

Acudieron funcionarias de la Secretaría de Economía; la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable; y el Servicio de Administración Tributaria del Estado, quienes fueron invitadas a fin de sensibilizar al Poder Ejecutivo sobre la reclusión.

“Se nos olvida que hay una población interna que independientemente de las razones por las que estén aquí son seres humanos, ocupan de nuestro apoyo, de nuestro acompañamiento”, comentó la Secretaria.

Indicó que durante los 10 años que ha visitado la penitenciaría, hay mujeres que han salido en libertad y les han ayudado a encontrar empleo.

“De pronto vemos a estas mujeres que están en reclusión como si no fueran seres humanos, como si no merecieran nuestra atención y creo que esto sirve también al interior, el invitar a diferentes funcionarios es sensibilizarlos”.